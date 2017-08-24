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25 августа в Орле пройдет общегородской педсовет

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24.08.2017

В пятницу, 25 августа, в 9 часов в школе № 50 (ул. Картукова, 8) откроется городская конференция педагогических работников. В ней примут участие руководители образовательных учреждений, педагоги, руководители городских методических объединений, воспитатели, ветераны педагогического труда. Также приглашены руководители города, депутаты, представители профсоюзных организаций. С докладом выступит начальник управления образования городской администрации Александр Шатохин, после запланирована открытая дискуссия.

Для участников конференции изданы справочно-информационные методические сборники. В медиа-зале можно будет ознакомиться с лучшими педагогическими проектами. Традиционно участникам конференции будут предложены книжные новинки, методическая и дидактическая литература.

Также на конференции состоится награждение почетными грамотами и благодарственными письмами учителей, добившихся высоких показателей в своей работе, и ветеранов педагогического труда.

Напомним, что в июле губернатор Вадим Потомский поручил проконтролировать 100% обеспеченность школ в районах области бесплатными учебниками.

Решением вопроса обеспечения школьников бесплатными учебниками региональная власть планомерно занимается на протяжении нескольких лет. С 2013 по 2016 годы из областного бюджета на эти цели было выделено 245,8 млн рублей.

Как заявил Губернатор области на заседании регионального Правительства 10 июля, в настоящее время этот вопрос на Орловщине решен. С нового учебного года все школьники региона получат учебники бесплатно. «Цена вопроса на 2017 год — 58 млн рублей. Эти деньги у нас есть, они заложены в бюджет. Областной совет народных депутатов этот бюджет утвердил», — отметил глава региона.

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