86% школьников Орловской области учатся в первую смену
22.08.2017
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях области приступят к обучению 74457 детей, в том числе 8017 первоклассников. В одну смену будут работать 89,4% объектов, в режиме первой смены будет обучаться 86,2% учащихся от общего количества школьников.
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации о ликвидации 2-й смены распоряжением Правительства Орловской области № 69-р от 20 февраля 2016 года утверждена программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях Орловской области на 2016-2025 годы.
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