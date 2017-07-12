Губернатор Вадим Потомский поручил проконтролировать 100% обеспеченность школ в районах области бесплатными учебниками

Вадим Потомский поручил проконтролировать 100% обеспеченность школ в районах области бесплатными учебниками.

В ходе рабочего визита в Ливенский район Губернатор Орловской области обратился к главе района Юрию Ревину по вопросу обеспечения школьников бесплатными учебниками, который поднимался в ходе «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным.

«На все школы региона мы учебники покупаем, и первого сентября учебные заведения на 100% будут ими обеспечены, — подчеркнул глава региона. — За этим надо строго следить. Это прямое поручение Президента и наша обязанность».

Решением вопроса обеспечения школьников бесплатными учебниками региональная власть планомерно занимается на протяжении нескольких лет. С 2013 по 2016 годы из областного бюджета на эти цели было выделено 245,8 млн рублей.

Как заявил Губернатор области на заседании регионального Правительства 10 июля, в настоящее время этот вопрос на Орловщине решен. С нового учебного года все школьники региона получат учебники бесплатно. «Цена вопроса на 2017 год — 58 млн рублей. Эти деньги у нас есть, они заложены в бюджет. Областной совет народных депутатов этот бюджет утвердил», — отметил глава региона.