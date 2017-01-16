Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

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Орел16.01.2017 Понедельник 18:28
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18:15
Телесериал
Моя прекрасная няня. 84-я серия|12+
ОбществоЗадачи от Потомского
16.01.2017

Задачи от Потомского

Необходимо максимально использовать все ресурсы для уборки территорий от снега — такую задачу поставил Губернатор Вадим Потомский на заседании Правительства. Среди тем обсуждения меры поддерки бизнеса и промышленности.

ОбществоБолезни "Дормаша"
16.01.2017

Болезни "Дормаша"

В центре внимания региональной власти самое проблемное предприятие области — завод «Дормаш». Главная задача — защита интересов работников этого завода.

ОбществоСнежные завалы
16.01.2017

Снежные завалы

Многим горожанам пришлось взяться за лопаты и самим расчищать путь для автомобилей и пешеходов. Снежные завалы на парковках порой достигали полуметра.

ОбществоНаграды журналистам
16.01.2017

Награды журналистам

Продолжают получать поздравления орловские журналисты. Напомним, в пятницу, 13 января, представители СМИ региона, а также наши коллеги по всей стране отмечали День Печати России.

ОбществоКаток в Долгом
16.01.2017

Каток в Долгом

В Должанском районе для зимних видов спорта теперь есть все. Не хватало только современного катка. Но и эту проблему решили. Правда, с помощью Правительства Москвы.

ОбществоДеньги на лечение
16.01.2017

Деньги на лечение

192 тысячи рублей собрали орловчане для 11-летней Ангелины Погореловой. Врожденный порок развития центральной нервной системы, позвоночника. Именно такой диагноз врачи поставили девочке.

ПроиcшествияХроника ДТП
16.01.2017

Хроника ДТП

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 46 ДТП, в результате которых два человека погибли, четверо получили травмы.

ОбществоПолис на диване
16.01.2017

Полис на диване

Купить полис можно не выходя из дома. Такую услугу на сайте своим клиентам теперь должны оказывать все страховые компании, имеющие лицензию.

ОбществоПравила для осужденных
16.01.2017

Правила для осужденных

В пятницу начальник УФСИН России по Орловской области Александр Матвеенко провел рабочую встречу с членами нового состава общественной наблюдательной комиссии.

ОбществоДень ледовара
16.01.2017

День ледовара

16 января все заливщики льда отмечают свой профессиональный праздник — День ледовара. Дата была выбрана не случайно — именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который и изобрел ледовый комбайн для восстановления льда на катках.

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Главные новости

Губерния. Итоги недели
Осторожно - пиротехника!
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Последние выпуски программ

Специальный репортаж. Заседание Правительства Орловской области 16. 01. 2017
16.01.2017

Специальный репортаж. Заседание Правительства Орловской области 16. 01. 2017

Губерния. Итоги недели 14.01.2017
14.01.2017

Губерния. Итоги недели 14.01.2017

Первое Правительство 14.01.2017
14.01.2017

Первое Правительство 14.01.2017

Специальный репортаж. Пресса - 2016
13.01.2017

Специальный репортаж. Пресса - 2016

Культурное обозрение 13.01.2017
13.01.2017

Культурное обозрение 13.01.2017

Актуальное интервью с членом Совета Федерации Владимиром Круглым
11.01.2017

Актуальное интервью с членом Совета Федерации Владимиром Круглым

Специальный репортаж. План Барбаросса сломался в Орле
11.01.2017

Специальный репортаж. План Барбаросса сломался в Орле

проLive 30.12.2016
30.12.2016

проLive 30.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Дмитрий Бутусов.
30.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Дмитрий Бутусов.

Актуальное интервью с мэром Орла Василием Новиковым
29.12.2016

Актуальное интервью с мэром Орла Василием Новиковым

Первое Правительство. Итоги 2016. Татьяна Шевцова
29.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Татьяна Шевцова

Актуальное интервью с Андреем Усиковым
28.12.2016

Актуальное интервью с Андреем Усиковым

Программа ТВ

на 16 января
18:15
Моя прекрасная няня. 84-я серия|12+
Телесериалсейчас в эфире
18:45
Талисман любви. 6-я серия|12+
Телесериал
19:30
Новости|12+
Передача
20:00
Актуальное интервью|12+
Передача
20:25
Провокатор. 4-я серия|16+
Художественный фильм
22:05
Серафима Прекрасная. 5-я серия|16+
Телесериал
22:55
Новости|12+
Передача
23:25
Актуальное интервью|12+
Передача
23:50
Новости|12+
Передача

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

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Картина дня

16:39

На заседании областного Правительства обсудили перспективы развития Дмитровского района

14:37

Администрация Орла приобретет две машины для утилизации веток

14:33

Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ

4
14:02

На Орлике оборудуют крещенскую купель

13:56

В 2016 году на развитие орловского села было направлено 108,2 млн. руб.

13:54

Потомский: Область должна войти в федеральную программу 2018 года по строительству новых школ

13:21

«Свет Рождественской звезды» собрал средства для 11-летней орловчанки Ангелины Погореловой

13:18

23% сельскохозяйственных угодий региона обрабатывают фермеры

12:05

Сбербанк приостановил выдачу кредитов на образование

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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

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