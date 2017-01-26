Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.01.2017 Четверг 14:27
сейчас в эфире
14:20
Телесериал
Талисман любви. 13-я серия|12+
ОбществоТатьянин день
25.01.2017

Татьянин день

Орловские студенты принимают поздравления. В областной публичной библиотеке прошло чествование в честь дня российского студента. Орловщина считается одним из крупнейших студенческих центров России.

ОбществоСкандал в доме престарелых
25.01.2017

Скандал в доме престарелых

В Болховском доме-интернате для престарелых разгорелся конфликт между руководством учреждения и некоторыми постояльцами. Последние заподозрили, что деньги, которые они платят, тратятся не по назначению.

ОбществоУченье - свет
25.01.2017

Ученье - свет

6,5 миллионов новых ученических мест должны появится в школах страны за 10 лет. Это перспективы федеральной госпрограммы строительства и реконструкции учебных заведений.

ОбществоДень студента
25.01.2017

День студента

Курсанты академии ФСО и Орловского юридического института в день студента отправились сдавать кровь.

ЭкономикаНовости экономики
25.01.2017

Новости экономики

Об экономической ситуации в Орловской области, о проблемах и достижениях бизнеса — в экономическом обзоре.

ОбществоИтоги для Россельхознадзора
25.01.2017

Итоги для Россельхознадзора

15 миллионов штрафов в 2016 году были выписаны управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

СпортСтуденческая лига
25.01.2017

Студенческая лига

Состоялись домашние игры команды ОрелГУ в студлиге ВТБ. Воспитанники Алексея Борнякова дважды уступили команде МГУ.

СпортМатч всех звезд
25.01.2017

Матч всех звезд

Уже в эту субботу в Орле сыграют лучшие игроки студенческого баскетбола со всей страны. 28 января в спорткомплексе Орловского Государственного Университета пройдет Матч Звезд АСБ.

ОбществоМинимальная зарплата
24.01.2017

Минимальная зарплата

В Орловской области принято региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2017 год. Это 10 тысяч рублей для небюджетной сферы.

ОбществоПартийный съезд
24.01.2017

Партийный съезд

Секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский рассказал об итогах партийного съезда.

RSS

Главные новости

Губерния. Итоги недели
Осторожно - пиротехника!
RSS

Последние выпуски программ

Орловские Усадьбы. Усадьба Кантемиров
25.01.2017

Орловские Усадьбы. Усадьба Кантемиров

Персона Грата 24.01.2017
24.01.2017

Персона Грата 24.01.2017

Актуальное интервью с первым заместителем Губернатора и Председателя Правительства Александром Будариным
23.01.2017

Актуальное интервью с первым заместителем Губернатора и Председателя Правительства Александром Будариным

Милостыня: милосердие или расточительность?
23.01.2017

Милостыня: милосердие или расточительность?

Губерния. Итоги недели 21.01.2017
21.01.2017

Губерния. Итоги недели 21.01.2017

Первое Правительство . Геннадий Парахин
21.01.2017

Первое Правительство . Геннадий Парахин

Культурное обозрение 20.01.2017
20.01.2017

Культурное обозрение 20.01.2017

Формула успеха 20.01.2017
20.01.2017

Формула успеха 20.01.2017

Актуальное Интервью с Андреем Усиковым
20.01.2017

Актуальное Интервью с Андреем Усиковым

Прогулки с краеведом 19.01.2017
19.01.2017

Прогулки с краеведом 19.01.2017

"Новогодности" на "Первом областном"
19.01.2017

"Новогодности" на "Первом областном"

Время закона 18.01.2017
18.01.2017

Время закона 18.01.2017

Программа ТВ

на 26 января
14:20
Талисман любви. 13-я серия|12+
Телесериалсейчас в эфире
15:05
Серафима Прекрасная. 11-я серия|16+
Телесериал
16:00
Осведомленный источник в Москве. 4-я серия|16+
Документальный сериал
16:55
Доктор И|12+
Передача
17:25
КГБ в смокинге. 12-я серия|12+
Телесериал
18:15
Моя прекрасная няня. 92-я серия|12+
Телесериал
18:45
Талисман любви. 14-я серия|12+
Телесериал
19:30
Новости|12+
Передача
20:00
Программа дня|12+
Передача
20:25
Анжелика, маркиза ангелов|16+
Художественный фильм
22:15
Серафима Прекрасная. 12-я серия|16+
Телесериал
23:10
Новости|12+
Передача
23:40
Программа дня|12+
Передача

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

RSS

Картина дня

14:22

В Орле может появиться улица имени Аркадия Узловского

12:51

В области создадут филиал Добринского психоневрологического интерната

12:27

МВД России утвердило новый состав Общественного совета

12:14

На борьбу с АЧС в областном бюджете предусмотрено более 1 млн руб

12:06

Российские прокуроры в 2016 году выявили 300 тысяч коррупционных нарушений

12:03

Утверждены перечень видов и объем оплачиваемых общественных работ в Орловской области в 2017 году

10:14

В области создадут "молочный агрокластер"

09:29

Орловскую школу №50 расширят

25.01.2017 15:34

За ночь с улиц Орла вывезено 800 кубометров снега

Наш опрос

Чего не хватает в вашем дворе?
Другие наши опросы
$ USD59.1489(-0.07)26.01
€ EUR63.4254(-0.2)26.01

Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

Наши партнеры

Сбербанк
Орловская правда
Портал Орловской области - публичный информационный центр
УФСБ России по Орловской области
Управление МВД России по Орловской области
ГИБДД
Вызвать телевидениеСлушайте online