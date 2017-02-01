Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Победная кнопка
В среду, 1 февраля, в Москве состоялось заседание федеральной комиссии по телерадиовещанию. Телеканал «Первый областной» получил право вещания на 21-й кнопке.
Цифровое неравенство
Устранение цифрового неравенства. Эту и другие проблемы обсуждали в среду представители компании ПАО Ростелеком на встрече с главой региона Вадимом Потомским.
Визит раввина
В среду, 1 февраля, Орловщину посетил главный раввин страны Берл Лазар. В светской программе визита: посещение детского образовательного и еврейского культурного центров.
Прием Ковалёва
Стартовала первая в этом году неделя депутатов Госдумы в регионах. Традиционно народные избранники проводят встречи и личные приемы граждан.
Деньги на капремонт
Почти 39,5 млн. руб. будут выделены Орловской области из федерального центра. Субсидии направят на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения оплаты взноса на капитальный ремонт.
Год экологии
2 млн. 122 тыс. руб. будет потрачено на мероприятия, посвященные Году экологии.
Планы предпринимателей
В Торгово-промышленной палате региона прошла пресс-конференция, где обсудили стратегические задачи и ближайшие планы работы объединения предпринимателей.
Прощай, оружие?
Сергей Быковский, корреспондент «Первого областного», побывал в военно-историческом музее. Но не увидел того, на что посмотреть собирался. Потому что некоторые экспозиции и витрины пусты. Причина — отсутствие денег на часовых для орловской истории.
Женский баскетбол
Орловчанки продолжают спортивную «битву» за выход в финал баскетбольного первенства страны. В полуфинале нашим девушкам предстоит провести пять домашних матчей.
Юбилей музея
Одному из самых популярных музеев региона исполнилось 60. Первых посетителей Музей писателей- орловцев принял в 1957 году.
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Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»
«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.
География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.
Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.
Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.
Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.
Наша концепция — концепция информированного оптимизма.
Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.
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