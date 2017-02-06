Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28