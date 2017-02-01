Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

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Первый областной портал новостей16+
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Академия. 3-я серия|16+
ОбществоПобедная кнопка
01.02.2017

Победная кнопка

В среду, 1 февраля, в Москве состоялось заседание федеральной комиссии по телерадиовещанию. Телеканал «Первый областной» получил право вещания на 21-й кнопке.

ОбществоЦифровое неравенство
01.02.2017

Цифровое неравенство

Устранение цифрового неравенства. Эту и другие проблемы обсуждали в среду представители компании ПАО Ростелеком на встрече с главой региона Вадимом Потомским.

ОбществоВизит раввина
01.02.2017

Визит раввина

В среду, 1 февраля, Орловщину посетил главный раввин страны Берл Лазар. В светской программе визита: посещение детского образовательного и еврейского культурного центров.

ОбществоПрием Ковалёва
01.02.2017

Прием Ковалёва

Стартовала первая в этом году неделя депутатов Госдумы в регионах. Традиционно народные избранники проводят встречи и личные приемы граждан.

ОбществоДеньги на капремонт
01.02.2017

Деньги на капремонт

Почти 39,5 млн. руб. будут выделены Орловской области из федерального центра. Субсидии направят на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения оплаты взноса на капитальный ремонт.

ОбществоГод экологии
01.02.2017

Год экологии

2 млн. 122 тыс. руб. будет потрачено на мероприятия, посвященные Году экологии.

ОбществоПланы предпринимателей
01.02.2017

Планы предпринимателей

В Торгово-промышленной палате региона прошла пресс-конференция, где обсудили стратегические задачи и ближайшие планы работы объединения предпринимателей.

КультураПрощай, оружие?
01.02.2017

Прощай, оружие?

Сергей Быковский, корреспондент «Первого областного», побывал в военно-историческом музее. Но не увидел того, на что посмотреть собирался. Потому что некоторые экспозиции и витрины пусты. Причина — отсутствие денег на часовых для орловской истории.

СпортЖенский баскетбол
01.02.2017

Женский баскетбол

Орловчанки продолжают спортивную «битву» за выход в финал баскетбольного первенства страны. В полуфинале нашим девушкам предстоит провести пять домашних матчей.

ОбществоЮбилей музея
01.02.2017

Юбилей музея

Одному из самых популярных музеев региона исполнилось 60. Первых посетителей Музей писателей- орловцев принял в 1957 году.

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Главные новости

Губерния. Итоги недели
Орловские усадьбы
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Последние выпуски программ

Время закона 01.02.2017
01.02.2017

Время закона 01.02.2017

Специальный репортаж 31.01.2017
31.01.2017

Специальный репортаж 31.01.2017

Актуальное интервью с депутатом Госдумы Николаем Ковалевым
31.01.2017

Актуальное интервью с депутатом Госдумы Николаем Ковалевым

5
Сила веры. 28.01.2017
30.01.2017

Сила веры. 28.01.2017

Специальный репортаж. Инвестиционный совет
30.01.2017

Специальный репортаж. Инвестиционный совет

Губерния. Итоги недели 28.01.2017
28.01.2017

Губерния. Итоги недели 28.01.2017

Первое Правительство.Сергей Старков 28.01.2017
28.01.2017

Первое Правительство.Сергей Старков 28.01.2017

Культурное обозрение 27.01.2017
27.01.2017

Культурное обозрение 27.01.2017

Прогулки с краеведом 27.01.2017
27.01.2017

Прогулки с краеведом 27.01.2017

Актуальное интервью с Максимом Тихоновым - заместителем начальника полиции УМВД
27.01.2017

Актуальное интервью с Максимом Тихоновым - заместителем начальника полиции УМВД

Орловские Усадьбы. Усадьба Кантемиров
25.01.2017

Орловские Усадьбы. Усадьба Кантемиров

Персона Грата 24.01.2017
24.01.2017

Персона Грата 24.01.2017

Программа ТВ

на 01 февраля
21:55
Академия. 3-я серия|16+
Телесериалсейчас в эфире
22:40
Новости|12+
Передача
23:10
"ЖКХ" c Александром Ремигой|12+
Передача
23:25
Время закона|12+
Передача
23:40
Новости|12+
Передача

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

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Картина дня

16:44

Актуальное интервью с Сергеем Маркевичем

16:39

В России прожиточный минимум в конце 2016 года снизился на 2%

16:30

85% орловских работодателей в 2016 году повысили официальную зарплату

16:22

В области пройдет Международная конференция «Интеллектуальные транспортные системы регионам»

14:33

Ростелеком примет участие в реализации программы «Безопасный город» в Орле

14:09

Телеканал "Первый областной" выиграл в конкурсе на право вещания на 21-й кнопке

12:23

Федеральный бюджет поддержит орловское здравоохранение 7,3 млн. руб. субсидий

12:11

На обустройство мест отдыха область получит более 2 млн. руб. субсидий

11:58

Россия в 2016 году стала крупнейшим в мире производителем сахарной свеклы

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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

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