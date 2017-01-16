Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Задачи от Потомского
Необходимо максимально использовать все ресурсы для уборки территорий от снега — такую задачу поставил Губернатор Вадим Потомский на заседании Правительства. Среди тем обсуждения меры поддерки бизнеса и промышленности.
Болезни "Дормаша"
В центре внимания региональной власти самое проблемное предприятие области — завод «Дормаш». Главная задача — защита интересов работников этого завода.
Снежные завалы
Многим горожанам пришлось взяться за лопаты и самим расчищать путь для автомобилей и пешеходов. Снежные завалы на парковках порой достигали полуметра.
Награды журналистам
Продолжают получать поздравления орловские журналисты. Напомним, в пятницу, 13 января, представители СМИ региона, а также наши коллеги по всей стране отмечали День Печати России.
Каток в Долгом
В Должанском районе для зимних видов спорта теперь есть все. Не хватало только современного катка. Но и эту проблему решили. Правда, с помощью Правительства Москвы.
Деньги на лечение
192 тысячи рублей собрали орловчане для 11-летней Ангелины Погореловой. Врожденный порок развития центральной нервной системы, позвоночника. Именно такой диагноз врачи поставили девочке.
Хроника ДТП
За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 46 ДТП, в результате которых два человека погибли, четверо получили травмы.
Полис на диване
Купить полис можно не выходя из дома. Такую услугу на сайте своим клиентам теперь должны оказывать все страховые компании, имеющие лицензию.
Правила для осужденных
В пятницу начальник УФСИН России по Орловской области Александр Матвеенко провел рабочую встречу с членами нового состава общественной наблюдательной комиссии.
День ледовара
16 января все заливщики льда отмечают свой профессиональный праздник — День ледовара. Дата была выбрана не случайно — именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который и изобрел ледовый комбайн для восстановления льда на катках.
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Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
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«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.
География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.
Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.
Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.
Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.
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