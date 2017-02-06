Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Снова мошенники
Своих жертв злоумышленники выбирают из числа самой незащещенной группы населения — стариков и пенсионеров. В этот раз от действий мошенников пострадал 94 летний мужчина.
Акция ГИБДД
О дорожной безопасности знают все родители. А вот передать эти знания своим детям они иногда забывают.
Горячий снег
Пока большинство орловчан занято чем-то обывательско-рутинным, некоторые из наших земляков подбивают танки из пушек.
Орловское полесье
Диковинные животные, живописные парки, глубокие озера. «Орловское полесье» — гордость Орловщины и притягательное место для туристов со всей страны.
Новости спорта
Матч Звезд АСБ, новый соперник «Орловского бриллианта» и медали с Чемпионата Белоруси по спортивному зимнему плаванию. Подробности спортивных событий за минувшую неделю расскажет Андрей Деркач.
Онлайн чеки
Сфера торговли переходит на новую контрольно-кассовую технику.
Повышение пенсий
В этом году прибавка к пенсионным выплатам составила чуть больше 5%. Многие орловчане уверены, что это совсем не прокрывает прошлогоднюю инфляцию.
Соглашение о зарплате
В Орловском регионе утвержден минимальный размер заработной платы. Соответствующее соглашение было подписано в администрации региона.
Электронный быт
Электронные услуги набирают все большую популярность среди абонентов Ростелекома. Домашний проводной телефон и бумажные квитанции постепенно отходят на второй план.
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График распределения эфирного времени
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
Картина дня
В Орле обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов АПК
ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%
В прокуратуре Орловской области подвели итоги работы за 2016 год
З02 орловских ребенка в 2016 году были устроены в семьи
В 2016 году в Орле установили 35 новых светофоров
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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»
«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.
География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.
Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.
Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.
Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.
Наша концепция — концепция информированного оптимизма.
Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.
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