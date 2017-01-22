Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Поддержка сельхозпроизводителей
На совещании под руководством главного агрария региона Дмитрия Бутусова подвели итоги 2016 года и проработали концепцию развития господдержки сельхозтоваропроизводителей в 2017 году.
Сессия облсовета
Первая в этом году ссессия областного совета народных депутатов намечена на 27 января. Повестку утвердили в пятницу на заседании президиума.
Ответы градоначальника
Орловчане продожают жаловать на неубранные после сгегопадов дворы и дороги. Шквал звонков от возмущенных орловчан обрушился и в нашу редакцию. В прямом эфире нашего телеканала на вопросы жителей отвечал глава администрации Андрей Усиков.
Ремонт мостов
В 2017 году в областной столице начнется ремонт мостов. В списке на обновление «Красный» и «Дружба». Об этом в прямом эфире телеканала «Первый областной» рассказал глава администрации Андрей Усиков.
Зарплатный скандал
Более ста человек, которые занимались строительством здания Многопрофильного медицинского центра в Орле, 16 января собрались у стен здания, добиваясь ответа от руководства «АСК Инжиниринг».
Гайдаровские чтения
«Гайдаровские чтения» пройдут в Орле. Соответствующее право добыл Среднерусский институт управления — орловский филиал РАНХиГС.
Студенческий десант
В региональном УМВД стартовала молодежная акция «Студенческий десант». Проводится она у же в четвертый раз.
Дебаты вокруг часовни
В Орле вновь заговорили о строительстве часовни в центре города. Речь идет о Советском районе.
Коллегия УМВД
В УМВД России по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное результатам работы в 2016 году.
Инспекция в МЧС
Заместитель полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков высоко оценил работу орловских сотрудников МЧС России.
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График распределения эфирного времени
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
Картина дня
За 5 лет число абортов в Орле сократилось на 30%
24 февраля откроется Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева
Медведев поручил к апрелю проработать вопрос индексации зарплат работникам госучреждений
В Хардиково ликвидируют несанкционированную свалку отходов
Орловскую область посетит делегация Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
В 2017 году в области изменятся структура и механизм оказания господдержки сельхозпроизводителям
УМВД России по Орловской области подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 2016 год
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