Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

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сейчас в эфире
10:45
Художественный фильм
Гусарская баллада|6+
ОбществоПоздравление с Новым годом
30.12.2016

Поздравление с Новым годом

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил орловчан с Новым годом.

ОбществоРеставрация музея
30.12.2016

Реставрация музея

Орловчане не могут попасть в любимый музей Лескова. Причина тому — реставрация. Растянется она почти на год.

ОбществоНовостройки в Овсянниково
30.12.2016

Новостройки в Овсянниково

В районе Овсянниково могут появиться семнадцатиэтажки и детский садик на 140 мест. Публичные слушания относительно застройки этой части Северного района состоялись на этой неделе.

ОбществоГосударственные награды
29.12.2016

Государственные награды

Последние дни уходящего года — традиционно время для подведения итогов и вручения наград. Представителей разных сфер, лучших орловчан чествовали в адмистрации региона.

ОбществоПогода в доме
29.12.2016

Погода в доме

Как поется в известной песне — «главное — погода в доме». Однако, для жильцов одной из пятиэтажек по улице Веселой она напрямую зависит от обстановки за окном и тут уже становится не до уюта.

ОбществоМаршрутные войны
29.12.2016

Маршрутные войны

Все чаще эти люди оказываются по разные стороны баррикад. Вот и предновогодняя неделя выдалась напряженной, что для одних, что для других. К нам в редакцию поступило множество звонов от жителей с жалобами, что водители маршруток перестали принимать проездные билеты.

ОбществоБезопасный праздник
29.12.2016

Безопасный праздник

Меры безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников — стали центральной темой обсуждения в администрации региона.

ОбществоЗимние забавы
29.12.2016

Зимние забавы

Ежедневно юные орловчане рискуют жизнями в погоне за хорошим времяпрепровождением. Катание на санках, ватрушках и ледянках может стать причиной несчастного случая.

ОбществоИщу семью
29.12.2016

Ищу семью

Всех, кому не безразлична судьба Максима, просим обращаться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

ОбществоИнтермедия
29.12.2016

Интермедия

Попасть в сказку — легко! Нужно только в нее верить. Орловские школьники еще не потеряли эту веру. Новогоднюю радость им дарит Дворец пионеров имени Гагарина.

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Главные новости

Поздравление с Новым годом
Осторожно - пиротехника!
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Последние выпуски программ

проLive 30.12.2016
30.12.2016

проLive 30.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Дмитрий Бутусов.
30.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Дмитрий Бутусов.

Актуальное интервью с мэром Орла Василием Новиковым
29.12.2016

Актуальное интервью с мэром Орла Василием Новиковым

Первое Правительство. Итоги 2016. Татьяна Шевцова
29.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Татьяна Шевцова

Актуальное интервью с Андреем Усиковым
28.12.2016

Актуальное интервью с Андреем Усиковым

Персона Грата 28.12.2016
28.12.2016

Персона Грата 28.12.2016

5
Первое Правительство. Итоги 2016. Анатолий Мишанов.
28.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Анатолий Мишанов.

Первое Правительство. Итоги 2016. Александр Бударин
27.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Александр Бударин

Актуальное интервью с Еленой Жуковой
26.12.2016

Актуальное интервью с Еленой Жуковой

Первое Правительство. Итоги. Вадим Тарасов
26.12.2016

Первое Правительство. Итоги. Вадим Тарасов

Первое Правительство. Инвестиционное послание Губернатора Вадима Потомского
24.12.2016

Первое Правительство. Инвестиционное послание Губернатора Вадима Потомского

ЖКХ с Александром Ремигой от 24.12.2016
24.12.2016

ЖКХ с Александром Ремигой от 24.12.2016

Программа ТВ

на 01 января
10:45
Гусарская баллада|6+
Художественный фильмсейчас в эфире
12:20
Посылка с Марса. 1-я серия|12+
Художественный фильм
13:20
Посылка с Марса. 2-я серия|12+
Художественный фильм
14:25
Любите Куперов|16+
Художественный фильм
16:10
Цыган. 1-я серия|6+
Телесериал
17:50
Неизвестная версия|12+
Документальный сериал
18:40
Мама|6+
Художественный фильм
20:05
Новогодний календарь|6+
Передача
21:10
Трембита|6+
Художественный фильм
22:40
Новый старый дом|12+
Художественный фильм
23:30
Новый старый дом|12+
Художественный фильм

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

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Картина дня

30.12.2016 10:19

Вадим Потомский поздравил орловцев с наступающим Новым годом и Рождеством

29.12.2016 15:37

В Орле появится новый автобусный маршрут

29.12.2016 12:45

Выдающимся жителям Орловской области вручили государственные награды

29.12.2016 12:06

Сборы российских фильмов в 2016 году выросли в международном прокате вдвое

29.12.2016 11:09

В Городском центре культуры состоялись муниципальные ёлки

29.12.2016 09:24

Путин подписал закон об организации детского отдыха

28.12.2016 16:11

В России испытывают первый отечественный препарат от рака

28.12.2016 15:59

В обладминистрации открылась фотовыставка «Предупреждение, спасение, помощь»

28.12.2016 13:38

Медведев: Поддержка регионов в 2017 году будет увеличена до 1,6 трлн. руб.

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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

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