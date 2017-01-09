Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

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Орел09.01.2017 Понедельник 23:10
сейчас в эфире
22:55
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Новости|12+
ОбществоНовогодние каникулы
09.01.2017

Новогодние каникулы

Пора возвращаться из отпусков, привыкать вставать по будильнику и настраиваться на «боевой» лад. Новогодние каникулы для орловчан выдались насыщенными.

ОбществоПожар в "Атолле"
09.01.2017

Пожар в "Атолле"

Новогодние выходные в городе закончились совсем не по-праздничному. Знакомый каждому горожанину торговый центр «Атолл», один из первых открывшихся в Орле супермаркетов, вечером 8 января не принимал покупателей, а срочно их эвакуировал.

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ОбществоСнега по колено
09.01.2017

Снега по колено

Чем больше снега, тем больше вопросов у орловских автолюбителей к коммунальным службам Орла. Центральные артерии города чистятся, переферия остается без внимания.

ОбществоПустите погреться
09.01.2017

Пустите погреться

В Орловской области продолжает работать пункт обогрева. Подобные пункты развернуты на трассах в тех регионах, куда пришли сильные морозы. В нашем пункт работает с 4 января 2017 года.

КультураРождественский концерт
09.01.2017

Рождественский концерт

С орловчанами новогодним настроением поделились лучшие творческие православные коллективы области. В традиционном большом рождественском концерте приняли участие хоры храмов Орловской епархии, гимназии и православных школ.

ОбществоНовый год для новорожденных
09.01.2017

Новый год для новорожденных

Они отмечали новый год в больничных палатах и ничуть не расстроены. Напротив, матери новорожденных, появившихся на свет в первые дни 2017 года, говорят, что они счастливы и уже придумывают имена своим малышам.

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ОбществоДни отдыха
09.01.2017

Дни отдыха

После продолжительных зимних праздников на отдых россиянам в 2017-м остается еще 110 дней. Столько красных меток в производственном календаре этого года.

ОбществоПоздравление с Новым годом
30.12.2016

Поздравление с Новым годом

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил орловчан с Новым годом.

ОбществоРеставрация музея
30.12.2016

Реставрация музея

Орловчане не могут попасть в любимый музей Лескова. Причина тому — реставрация. Растянется она почти на год.

ОбществоНовостройки в Овсянниково
30.12.2016

Новостройки в Овсянниково

В районе Овсянниково могут появиться семнадцатиэтажки и детский садик на 140 мест. Публичные слушания относительно застройки этой части Северного района состоялись на этой неделе.

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Последние выпуски программ

проLive 30.12.2016
30.12.2016

проLive 30.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Дмитрий Бутусов.
30.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Дмитрий Бутусов.

Актуальное интервью с мэром Орла Василием Новиковым
29.12.2016

Актуальное интервью с мэром Орла Василием Новиковым

Первое Правительство. Итоги 2016. Татьяна Шевцова
29.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Татьяна Шевцова

Актуальное интервью с Андреем Усиковым
28.12.2016

Актуальное интервью с Андреем Усиковым

Персона Грата 28.12.2016
28.12.2016

Персона Грата 28.12.2016

5
Первое Правительство. Итоги 2016. Анатолий Мишанов.
28.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Анатолий Мишанов.

Первое Правительство. Итоги 2016. Александр Бударин
27.12.2016

Первое Правительство. Итоги 2016. Александр Бударин

Актуальное интервью с Еленой Жуковой
26.12.2016

Актуальное интервью с Еленой Жуковой

Первое Правительство. Итоги. Вадим Тарасов
26.12.2016

Первое Правительство. Итоги. Вадим Тарасов

Первое Правительство. Инвестиционное послание Губернатора Вадима Потомского
24.12.2016

Первое Правительство. Инвестиционное послание Губернатора Вадима Потомского

ЖКХ с Александром Ремигой от 24.12.2016
24.12.2016

ЖКХ с Александром Ремигой от 24.12.2016

Программа ТВ

на 09 января
22:55
Новости|12+
Передачасейчас в эфире
23:25
Актуальное интервью|12+
Передача
23:50
Новости|12+
Передача

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

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Картина дня

16:42

В регионе создан Аппарат Общественной палаты Орловской области

16:39

Арестованное имущество ЗАО «Дормаш выставлено на торги

15:51

Утвержден порядок предоставления ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы детям войны

14:42

Пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс. руб. с 13 по 28 января

13:00

Александр Романов назначен начальником Следственного департамента МВД России

11:28

ВЦИОМ: две трети россиян довольны жизнью

11:16

Названа причина пожара в ТЦ "Атолл"

10:34

ФНС увеличит численность сотрудников на 11 тысяч человек

09:29

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в области потратят 402,5 млн. руб.

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Новогодних каникул было:
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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

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