Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Татьянин день
Орловские студенты принимают поздравления. В областной публичной библиотеке прошло чествование в честь дня российского студента. Орловщина считается одним из крупнейших студенческих центров России.
Скандал в доме престарелых
В Болховском доме-интернате для престарелых разгорелся конфликт между руководством учреждения и некоторыми постояльцами. Последние заподозрили, что деньги, которые они платят, тратятся не по назначению.
Ученье - свет
6,5 миллионов новых ученических мест должны появится в школах страны за 10 лет. Это перспективы федеральной госпрограммы строительства и реконструкции учебных заведений.
День студента
Курсанты академии ФСО и Орловского юридического института в день студента отправились сдавать кровь.
Новости экономики
Об экономической ситуации в Орловской области, о проблемах и достижениях бизнеса — в экономическом обзоре.
Итоги для Россельхознадзора
15 миллионов штрафов в 2016 году были выписаны управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Студенческая лига
Состоялись домашние игры команды ОрелГУ в студлиге ВТБ. Воспитанники Алексея Борнякова дважды уступили команде МГУ.
Матч всех звезд
Уже в эту субботу в Орле сыграют лучшие игроки студенческого баскетбола со всей страны. 28 января в спорткомплексе Орловского Государственного Университета пройдет Матч Звезд АСБ.
Минимальная зарплата
В Орловской области принято региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2017 год. Это 10 тысяч рублей для небюджетной сферы.
Партийный съезд
Секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский рассказал об итогах партийного съезда.
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Квартира от ГРИННа
График распределения эфирного времени
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
Картина дня
Утверждены перечень видов и объем оплачиваемых общественных работ в Орловской области в 2017 году
За ночь с улиц Орла вывезено 800 кубометров снега
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«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.
География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.
Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.
Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.
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