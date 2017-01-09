Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Новогодние каникулы
Пора возвращаться из отпусков, привыкать вставать по будильнику и настраиваться на «боевой» лад. Новогодние каникулы для орловчан выдались насыщенными.
Пожар в "Атолле"
Новогодние выходные в городе закончились совсем не по-праздничному. Знакомый каждому горожанину торговый центр «Атолл», один из первых открывшихся в Орле супермаркетов, вечером 8 января не принимал покупателей, а срочно их эвакуировал.
Снега по колено
Чем больше снега, тем больше вопросов у орловских автолюбителей к коммунальным службам Орла. Центральные артерии города чистятся, переферия остается без внимания.
Пустите погреться
В Орловской области продолжает работать пункт обогрева. Подобные пункты развернуты на трассах в тех регионах, куда пришли сильные морозы. В нашем пункт работает с 4 января 2017 года.
Рождественский концерт
С орловчанами новогодним настроением поделились лучшие творческие православные коллективы области. В традиционном большом рождественском концерте приняли участие хоры храмов Орловской епархии, гимназии и православных школ.
Новый год для новорожденных
Они отмечали новый год в больничных палатах и ничуть не расстроены. Напротив, матери новорожденных, появившихся на свет в первые дни 2017 года, говорят, что они счастливы и уже придумывают имена своим малышам.
Дни отдыха
После продолжительных зимних праздников на отдых россиянам в 2017-м остается еще 110 дней. Столько красных меток в производственном календаре этого года.
Поздравление с Новым годом
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил орловчан с Новым годом.
Реставрация музея
Орловчане не могут попасть в любимый музей Лескова. Причина тому — реставрация. Растянется она почти на год.
Новостройки в Овсянниково
В районе Овсянниково могут появиться семнадцатиэтажки и детский садик на 140 мест. Публичные слушания относительно застройки этой части Северного района состоялись на этой неделе.
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Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
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