Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

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Орел04.02.2017 Суббота 05:02
ОбществоСнова мошенники
03.02.2017

Снова мошенники

Своих жертв злоумышленники выбирают из числа самой незащещенной группы населения — стариков и пенсионеров. В этот раз от действий мошенников пострадал 94 летний мужчина.

ОбществоАкция ГИБДД
03.02.2017

Акция ГИБДД

О дорожной безопасности знают все родители. А вот передать эти знания своим детям они иногда забывают.

ОбществоГорячий снег
03.02.2017

Горячий снег

Пока большинство орловчан занято чем-то обывательско-рутинным, некоторые из наших земляков подбивают танки из пушек.

ОбществоОрловское полесье
03.02.2017

Орловское полесье

Диковинные животные, живописные парки, глубокие озера. «Орловское полесье» — гордость Орловщины и притягательное место для туристов со всей страны.

СпортНовости спорта
03.02.2017

Новости спорта

Матч Звезд АСБ, новый соперник «Орловского бриллианта» и медали с Чемпионата Белоруси по спортивному зимнему плаванию. Подробности спортивных событий за минувшую неделю расскажет Андрей Деркач.

ОбществоОнлайн чеки
03.02.2017

Онлайн чеки

Сфера торговли переходит на новую контрольно-кассовую технику.

ОбществоИщу семью
03.02.2017

Ищу семью

Саша любит укладывать кукол спать, сам укладывается рядом, он очень открытый, но пока не умеет говорить.

ОбществоПовышение пенсий
02.02.2017

Повышение пенсий

В этом году прибавка к пенсионным выплатам составила чуть больше 5%. Многие орловчане уверены, что это совсем не прокрывает прошлогоднюю инфляцию.

ОбществоСоглашение о зарплате
02.02.2017

Соглашение о зарплате

В Орловском регионе утвержден минимальный размер заработной платы. Соответствующее соглашение было подписано в администрации региона.

ОбществоЭлектронный быт
02.02.2017

Электронный быт

Электронные услуги набирают все большую популярность среди абонентов Ростелекома. Домашний проводной телефон и бумажные квитанции постепенно отходят на второй план.

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Главные новости

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Специальный репортаж о заседании Коллегии Прокуратуры
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Последние выпуски программ

Специальный репортаж о заседании Коллегии Прокуратуры Орловской области по итогам работы в 2016 году
03.02.2017

Специальный репортаж о заседании Коллегии Прокуратуры Орловской области по итогам работы в 2016 году

Культурное обозрение 03.02.2017
03.02.2017

Культурное обозрение 03.02.2017

Прогулки с краеведом 03.02.2017
03.02.2017

Прогулки с краеведом 03.02.2017

Актуальное интервью с руководителем УФНС РФ по Орловской области Сергеем Маркевичем
03.02.2017

Актуальное интервью с руководителем УФНС РФ по Орловской области Сергеем Маркевичем

Время закона 01.02.2017
01.02.2017

Время закона 01.02.2017

Специальный репортаж 31.01.2017
31.01.2017

Специальный репортаж 31.01.2017

Актуальное интервью с депутатом Госдумы Николаем Ковалевым
31.01.2017

Актуальное интервью с депутатом Госдумы Николаем Ковалевым

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Сила веры. 28.01.2017
30.01.2017

Сила веры. 28.01.2017

Специальный репортаж. Инвестиционный совет
30.01.2017

Специальный репортаж. Инвестиционный совет

Губерния. Итоги недели 28.01.2017
28.01.2017

Губерния. Итоги недели 28.01.2017

Первое Правительство.Сергей Старков 28.01.2017
28.01.2017

Первое Правительство.Сергей Старков 28.01.2017

Культурное обозрение 27.01.2017
27.01.2017

Культурное обозрение 27.01.2017

Программа ТВ

на 04 февраля
07:00
Золотая коллекция|0+
Мультфильм
07:20
Новости|12+
Передача
07:50
Сила веры|12+
Передача
08:05
Новости|12+
Передача
08:35
ProLIVE|12+
Передача
08:50
Уроки французского|6+
Художественный фильм
10:10
Братья Ч|16+
Художественный фильм
11:55
Новости|12+
Передача
12:25
Сила веры|12+
Передача
12:40
Новости|12+
Передача
13:10
Культурное обозрение|12+
Передача
13:25
Талисман любви. 20-я серия|12+
Телесериал
14:15
Ариэтти из страны лилипутов|0+
Мультфильм
15:45
Какие наши годы!|12+
Передача
16:55
Дядя Ваня. 1-я серия|6+
Художественный фильм
18:15
Вспомни, что будет. 15-я серия|16+
Телесериал
19:00
Губерния. Итоги недели|12+
Передача
19:30
Первое правительство|12+
Передача
20:00
Время закона|12+
Передача
20:15
Орда|16+
Художественный фильм
22:20
Война богов: Бессмертные|16+
Художественный фильм

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

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Картина дня

03.02.2017 16:41

В Орле обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов АПК

03.02.2017 16:38

ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%

03.02.2017 16:23

В прокуратуре Орловской области подвели итоги работы за 2016 год

03.02.2017 16:21

Число ДТП на федеральных дорогах области в 2016 году снизилось на 23%

03.02.2017 13:47

Сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии получат статус военнослужащих в 2018 году

03.02.2017 13:37

Следственный комитет обвинил СМИ в провоцировании преступлений против детей

03.02.2017 12:24

З02 орловских ребенка в 2016 году были устроены в семьи

03.02.2017 12:19

Яровая предложила создать в РФ единую информационную базу педофилов

03.02.2017 12:14

В 2016 году в Орле установили 35 новых светофоров

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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

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