Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Новые нормативы
Заместитель Председателя Правительства Орловской области Александр Ремига в интервью нашему телеканалу объяснил причину появления новых нормативов общедомовых нужд .
Заседание облсовета
В общей сложности свыше 20 вопросов рассмотрели орловские депутаты в ходе восьмого заседания областного совета.
Медаль от полиции
Награду «За содействие МВД России» вручил глава Орловской полиции Юрий Савенков председателю областного Совета Леониду Музалевскому.
Блокадный хлеб
27 января, в день снятия блокады Ленинграда, редакция газеты"Орловская правда" провела символическую акцию. Горожанам предлагали попробовать блокадный хлеб.
Лучший водитель
Госавтоинспекция объявила розыск. Объектом поиска является вовсе не злостный нарушитель, а лучший водитель.
Берегись автомобиля
Стражи дорожной полиции призывают родителей к осторожности на дорогах. На территории Орловской области отмечен серезный рост ДТП с участием детей.
Трезвый рейд
Очередной антиалкогольный рейд провели орловские инспекторы. И как всегда в таких рейдах найдется один автолюбитель, который вступит в спор с инспекторами.
Спортивные танцы
На днях в Орле прошло Открытое Первенство по спортивному танцу.
Школа тренеров АСБ
Неделя звезд Ассоциации студенческого баскетбола продолжается. В рамках всероссийского матча в Орле работают и образовательные площадки.
Новости спорта
О новостях спортивной жизни региона — в традиционном пятничном обзоре «Первого областного».
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График распределения эфирного времени
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
Картина дня
Доходы и расходы бюджета Орловской области на 2017 год возросли более чем на 1 млрд руб
В 2016 году в области зафиксировано на 20% меньше преступлений по сравнению с 2015 годом
Завтра состоятся телефонные переговоры Путина и Трампа
В области запретили ночную торговлю алкоголем в жилых домах
Пенсии в 2017 году вырастут на 2,1%
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
В области изъято более 135 литров спиртосодержащей продукции
В Знаменском районе начал работу зерносушильный комплекс ООО «Черкизово-растениеводство»
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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»
«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.
География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.
Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.
Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.
Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.
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