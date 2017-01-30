Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

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Орел30.01.2017 Понедельник 02:46
ОбществоНовые нормативы
27.01.2017

Новые нормативы

Заместитель Председателя Правительства Орловской области Александр Ремига в интервью нашему телеканалу объяснил причину появления новых нормативов общедомовых нужд .

ОбществоЗаседание облсовета
27.01.2017

Заседание облсовета

В общей сложности свыше 20 вопросов рассмотрели орловские депутаты в ходе восьмого заседания областного совета.

ОбществоМедаль от полиции
27.01.2017

Медаль от полиции

Награду «За содействие МВД России» вручил глава Орловской полиции Юрий Савенков председателю областного Совета Леониду Музалевскому.

ОбществоБлокадный хлеб
27.01.2017

Блокадный хлеб

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, редакция газеты"Орловская правда" провела символическую акцию. Горожанам предлагали попробовать блокадный хлеб.

ОбществоЛучший водитель
27.01.2017

Лучший водитель

Госавтоинспекция объявила розыск. Объектом поиска является вовсе не злостный нарушитель, а лучший водитель.

ОбществоБерегись автомобиля
27.01.2017

Берегись автомобиля

Стражи дорожной полиции призывают родителей к осторожности на дорогах. На территории Орловской области отмечен серезный рост ДТП с участием детей.

ОбществоТрезвый рейд
27.01.2017

Трезвый рейд

Очередной антиалкогольный рейд провели орловские инспекторы. И как всегда в таких рейдах найдется один автолюбитель, который вступит в спор с инспекторами.

ОбществоСпортивные танцы
27.01.2017

Спортивные танцы

На днях в Орле прошло Открытое Первенство по спортивному танцу.

ОбществоШкола тренеров АСБ
27.01.2017

Школа тренеров АСБ

Неделя звезд Ассоциации студенческого баскетбола продолжается. В рамках всероссийского матча в Орле работают и образовательные площадки.

СпортНовости спорта
27.01.2017

Новости спорта

О новостях спортивной жизни региона — в традиционном пятничном обзоре «Первого областного».

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Главные новости

Губерния. Итоги недели
Орловские усадьбы
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Последние выпуски программ

Губерния. Итоги недели 28.01.2017
28.01.2017

Губерния. Итоги недели 28.01.2017

Первое Правительство.Сергей Старков 28.01.2017
28.01.2017

Первое Правительство.Сергей Старков 28.01.2017

Культурное обозрение 27.01.2017
27.01.2017

Культурное обозрение 27.01.2017

Прогулки с краеведом 27.01.2017
27.01.2017

Прогулки с краеведом 27.01.2017

Актуальное интервью с Максимом Тихоновым - заместителем начальника полиции УМВД
27.01.2017

Актуальное интервью с Максимом Тихоновым - заместителем начальника полиции УМВД

Орловские Усадьбы. Усадьба Кантемиров
25.01.2017

Орловские Усадьбы. Усадьба Кантемиров

Персона Грата 24.01.2017
24.01.2017

Персона Грата 24.01.2017

Актуальное интервью с первым заместителем Губернатора и Председателя Правительства Александром Будариным
23.01.2017

Актуальное интервью с первым заместителем Губернатора и Председателя Правительства Александром Будариным

Милостыня: милосердие или расточительность?
23.01.2017

Милостыня: милосердие или расточительность?

Губерния. Итоги недели 21.01.2017
21.01.2017

Губерния. Итоги недели 21.01.2017

Первое Правительство . Геннадий Парахин
21.01.2017

Первое Правительство . Геннадий Парахин

Культурное обозрение 20.01.2017
20.01.2017

Культурное обозрение 20.01.2017

Программа ТВ

на 30 января
07:05
Золотая коллекция|0+
Мультфильм
07:35
Губерния. Итоги недели|12+
Передача
08:05
Первое правительство|12+
Передача
08:35
Миргород и его обитатели. 2-я серия|12+
Художественный фильм
09:40
Вспомни, что будет. 14-я серия|16+
Телесериал
10:25
Разрушение|16+
Художественный фильм
12:05
Губерния. Итоги недели|12+
Передача
12:35
Культурное обозрение|12+
Передача
12:50
ProLIVE|12+
Передача
13:05
Доктор И|12+
Передача
13:30
Их Италия|12+
Документальный фильм
14:20
Кука|12+
Художественный фильм
16:05
Среда обитания|12+
Документальный сериал
16:55
Доктор И|12+
Передача
17:25
КГБ в смокинге. 13-я серия|12+
Телесериал
18:15
Моя прекрасная няня. 94-я серия|12+
Телесериал
18:45
Талисман любви. 16-я серия|12+
Телесериал
19:30
Новости|12+
Передача
20:00
Актуальное интервью|12+
Передача
20:25
Чистильщик|16+
Художественный фильм
21:55
Академия. 1-я серия|16+
Телесериал
22:45
Новости|12+
Передача
23:15
Актуальное интервью|12+
Передача
23:40
Новости|12+
Передача

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

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Картина дня

27.01.2017 17:53

На развитие физкультуры в сельских школах области потратят более 17 млн руб

27.01.2017 17:02

Доходы и расходы бюджета Орловской области на 2017 год возросли более чем на 1 млрд руб

27.01.2017 15:11

В 2016 году в области зафиксировано на 20% меньше преступлений по сравнению с 2015 годом

27.01.2017 13:53

Завтра состоятся телефонные переговоры Путина и Трампа

27.01.2017 12:56

В области запретили ночную торговлю алкоголем в жилых домах

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27.01.2017 11:53

Пенсии в 2017 году вырастут на 2,1%

27.01.2017 11:36

Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

27.01.2017 11:19

В области изъято более 135 литров спиртосодержащей продукции

27.01.2017 10:23

В Знаменском районе начал работу зерносушильный комплекс ООО «Черкизово-растениеводство»

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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

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