Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

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Орел22.01.2017 Воскресенье 05:24
ОбществоПоддержка сельхозпроизводителей
20.01.2017

Поддержка сельхозпроизводителей

На совещании под руководством главного агрария региона Дмитрия Бутусова подвели итоги 2016 года и проработали концепцию развития господдержки сельхозтоваропроизводителей в 2017 году.

ОбществоСессия облсовета
20.01.2017

Сессия облсовета

Первая в этом году ссессия областного совета народных депутатов намечена на 27 января. Повестку утвердили в пятницу на заседании президиума.

ОбществоОтветы градоначальника
20.01.2017

Ответы градоначальника

Орловчане продожают жаловать на неубранные после сгегопадов дворы и дороги. Шквал звонков от возмущенных орловчан обрушился и в нашу редакцию. В прямом эфире нашего телеканала на вопросы жителей отвечал глава администрации Андрей Усиков.

ОбществоРемонт мостов
20.01.2017

Ремонт мостов

В 2017 году в областной столице начнется ремонт мостов. В списке на обновление «Красный» и «Дружба». Об этом в прямом эфире телеканала «Первый областной» рассказал глава администрации Андрей Усиков.

ОбществоЗарплатный скандал
20.01.2017

Зарплатный скандал

Более ста человек, которые занимались строительством здания Многопрофильного медицинского центра в Орле, 16 января собрались у стен здания, добиваясь ответа от руководства «АСК Инжиниринг».

ОбществоГайдаровские чтения
20.01.2017

Гайдаровские чтения

«Гайдаровские чтения» пройдут в Орле. Соответствующее право добыл Среднерусский институт управления — орловский филиал РАНХиГС.

ОбществоСтуденческий десант
20.01.2017

Студенческий десант

В региональном УМВД стартовала молодежная акция «Студенческий десант». Проводится она у же в четвертый раз.

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ОбществоДебаты вокруг часовни
20.01.2017

Дебаты вокруг часовни

В Орле вновь заговорили о строительстве часовни в центре города. Речь идет о Советском районе.

ОбществоКоллегия УМВД
20.01.2017

Коллегия УМВД

В УМВД России по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное результатам работы в 2016 году.

ОбществоИнспекция в МЧС
19.01.2017

Инспекция в МЧС

Заместитель полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков высоко оценил работу орловских сотрудников МЧС России.

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Главные новости

Губерния. Итоги недели
Осторожно - пиротехника!
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Последние выпуски программ

Губерния. Итоги недели 21.01.2017
21.01.2017

Губерния. Итоги недели 21.01.2017

Первое Правительство . Геннадий Парахин
21.01.2017

Первое Правительство . Геннадий Парахин

Культурное обозрение 20.01.2017
20.01.2017

Культурное обозрение 20.01.2017

Формула успеха 20.01.2017
20.01.2017

Формула успеха 20.01.2017

Актуальное Интервью с Андреем Усиковым
20.01.2017

Актуальное Интервью с Андреем Усиковым

Прогулки с краеведом 19.01.2017
19.01.2017

Прогулки с краеведом 19.01.2017

Время закона 18.01.2017
18.01.2017

Время закона 18.01.2017

Персона Грата 17.01.2017
17.01.2017

Персона Грата 17.01.2017

Звёзды и судьбы: где логика? (Сила веры: диалоги)
17.01.2017

Звёзды и судьбы: где логика? (Сила веры: диалоги)

Специальный репортаж. Заседание Правительства Орловской области 16. 01. 2017
16.01.2017

Специальный репортаж. Заседание Правительства Орловской области 16. 01. 2017

Губерния. Итоги недели 14.01.2017
14.01.2017

Губерния. Итоги недели 14.01.2017

Первое Правительство 14.01.2017
14.01.2017

Первое Правительство 14.01.2017

Программа ТВ

на 22 января
06:50
Недельное обозрение|12+
Передача
09:05
Капитан Немо. 1-я серия - "Железный кит"|12+
Художественный фильм
10:20
Капитан Немо. 2-я серия - "Принц Даккар"|12+
Художественный фильм
11:30
В наше время. 25-я серия|12+
Передача
12:15
Вспомни, что будет. 11-я серия|16+
Телесериал
13:00
Любовь и страхи Марии|16+
Художественный фильм
14:40
История Одри Хепберн. 1-я серия|16+
Художественный фильм
16:20
Их Италия|12+
Документальный фильм
17:05
Капитан Немо. 3-я серия - "Наутилус" продолжает борьбу|12+
Художественный фильм
18:15
Вспомни, что будет. 12-я серия|16+
Телесериал
19:00
Недельное обозрение|12+
Передача
21:15
Дневник его жены|16+
Художественный фильм
23:00
История Одри Хепберн. 2-я серия|16+
Художественный фильм

Новости компаний

19.12.2016 в 11:52
Дела коммунальные

Дела коммунальные

19.12.2016 в 11:38
Квартира от ГРИННа

Квартира от ГРИННа

20.08.2016 в 17:17
График распределения эфирного времени

График распределения эфирного времени

17.05.2016 в 15:37
Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»

14.04.2016 в 16:48
20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

20-21 апреля состоится межрегиональная конференция по информационной безопасности «Безопасный Интернет и Электронный регион – для России и россиян» (Инфофорум-Орел)

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Картина дня

20.01.2017 15:22

За 5 лет число абортов в Орле сократилось на 30%

20.01.2017 15:07

24 февраля откроется Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева

20.01.2017 15:03

Медведев поручил к апрелю проработать вопрос индексации зарплат работникам госучреждений

20.01.2017 14:55

В орловском УМВД началась традиционная всероссийская акция «Студенческий десант»

20.01.2017 14:50

В Хардиково ликвидируют несанкционированную свалку отходов

20.01.2017 14:42

Делегация Орловской области примет участие в Дельфийских играх 2017 года

20.01.2017 14:33

Орловскую область посетит делегация Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

20.01.2017 11:46

В 2017 году в области изменятся структура и механизм оказания господдержки сельхозпроизводителям

20.01.2017 11:16

УМВД России по Орловской области подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 2016 год

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Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

«Первый Областной» — государственный телерадиовещательный комплекс, органично сочетающий в себе качества как официальной информационной площадки Правительства Орловской области, так и развлекательного телеканала.

География вещания — круглосуточное эфирное, кабельное и IP-вещание ведётся на территории Орловской области.

Наша цель — полное и оперативное информирование жителей Орловской области о деятельности областной законодательной и исполнительной властей, о работе, которая проводится в целях улучшения социально-экономического положения на Орловщине. С нашей помощью жители области могут донести до властных структур суть проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Наша аудитория — люди разных возрастов и интересов, объединённые желанием создать вокруг себя качественную и комфортную информационную среду.

Наша команда — коллектив профессионалов с многолетним опытом работы в ведущих СМИ.

Наши программы — интересны, своевременны и востребованы. Наряду с освещением деятельности органов государственной власти мы готовы предложить нашим зрителям информационные и аналитические программы, развлекательно-познавательные передачи, фильмы отечественного и мирового кинопроката, популярные сериалы, юмористические передачи и программы для самых маленьких.

Наша концепция — концепция информированного оптимизма.

Наше вещание — призма позитива и хорошего настроения, через которую мы предлагаем нашим телезрителям взглянуть на окружающую действительность.

Наши контакты:

Редакция — 8 (4862) 76-10-28

Коммерческая служба — 8 (4862) 44-40-20

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