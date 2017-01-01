Новости в Орле и области на телеканале «Первый Областной»

Поздравление с Новым годом
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил орловчан с Новым годом.
Реставрация музея
Орловчане не могут попасть в любимый музей Лескова. Причина тому — реставрация. Растянется она почти на год.
Новостройки в Овсянниково
В районе Овсянниково могут появиться семнадцатиэтажки и детский садик на 140 мест. Публичные слушания относительно застройки этой части Северного района состоялись на этой неделе.
Государственные награды
Последние дни уходящего года — традиционно время для подведения итогов и вручения наград. Представителей разных сфер, лучших орловчан чествовали в адмистрации региона.
Погода в доме
Как поется в известной песне — «главное — погода в доме». Однако, для жильцов одной из пятиэтажек по улице Веселой она напрямую зависит от обстановки за окном и тут уже становится не до уюта.
Маршрутные войны
Все чаще эти люди оказываются по разные стороны баррикад. Вот и предновогодняя неделя выдалась напряженной, что для одних, что для других. К нам в редакцию поступило множество звонов от жителей с жалобами, что водители маршруток перестали принимать проездные билеты.
Безопасный праздник
Меры безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников — стали центральной темой обсуждения в администрации региона.
Зимние забавы
Ежедневно юные орловчане рискуют жизнями в погоне за хорошим времяпрепровождением. Катание на санках, ватрушках и ледянках может стать причиной несчастного случая.
Интермедия
Попасть в сказку — легко! Нужно только в нее верить. Орловские школьники еще не потеряли эту веру. Новогоднюю радость им дарит Дворец пионеров имени Гагарина.
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Netwit снижает цены. Cеть магазинов бытовой техники и электроники Netwit открыла в Орле новый магазин. Теперь всю товарную линейку можно приобрести не только через интернет, но и в магазине Netwit в ТМК «ГРИНН»
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