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Общественная палата открыла горячую линию для жалоб на поборы в школах

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21.08.2017

Общественная палата (ОП) РФ открыла горячую линию для жалоб на случаи незаконного сбора денег с родителей в российских школах, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, поступившем в ТАСС в понедельник.

«В ОП РФ открылась горячая линия по денежным сборам в школах, на эту линию граждане могут сообщить о просьбах сдавать деньги или покупать что-то для нужд школы. Обратиться на горячую линию можно по телефону 8-800-737-77-66», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение об открытии этой линии вызвано «участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы».

«Горячая линия поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы», — приводит пресс-служба ОП слова инициатора горячей линии, первого зампредседателя комиссии ОП по развитию образования и науки Людмилы Дудовой.

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