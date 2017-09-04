В Орловской области на благоустройство 356 дворов потратят почти 1 млрд. руб.

Сегодня, 4 сентября, глава региона Вадим Потомский утвердил государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 — 2022 годы. Общий объем средств, запланированных на реализацию программы, составляет 813,9 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 757,5 млн рублей, средства областного бюджета — 48,3 млн рублей, средства бюджетов муниципальных образований Орловской области — 8,1 млн рублей.

В ходе реализации государственной программы планируется благоустроить не менее 356 дворовых территорий многоквартирных домов и не менее 20 общественных территорий муниципальных образований Орловской области.

Напомним, что 31 августа на сессии горсовета начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Дмитрий Зуев заявил, что из 77 дворов, которые запланировано отремонтировать в 2017 году, подрядные организации приступили к ремонту 60. До 4 сентября подрядчики начнут ремонт еще шести дворов. 4 и 5 сентября компания «Автобан-99» приступит к работам на оставшихся объектах.

Добавим, что в текущем году в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год» проводится капитальный ремонт хирургического лечебного корпуса Орловской областной клинической больницы. Данные работы планируется провести еще на 17 объектах здравоохранения.

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