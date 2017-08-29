В Орловской области отремонтируют 17 объектов здравоохранения

В Орловской области продолжается работа по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений. В текущем году в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год» проводится капитальный ремонт хирургического лечебного корпуса Орловской областной клинической больницы. Данные работы планируется провести еще на 17 объектах здравоохранения.

Также продолжается строительство блочной модульной котельной Кромской ЦРБ. Кроме того, в 2017 году приобретено 8 легковых автомобилей для оказания неотложной медпомощи поликлиниками г. Орла.

Добавим, что, по информации пресс-службы областной администрации, на мероприятия по профилактике заболеваний и совершенствованию медпомощи в 2017 году было направлено 104,5 млн рублей и 493 млн рублей соответственно. Всего в 2017 году на развитие отрасли здравоохранения Орловщины предусмотрено 5,3 млрд рублей. Федеральное софинансирование достигнет 366 млн рублей.

В 2016 году на реализацию программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» было потрачено порядка 5 млрд. руб.

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