Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.08.2017 Четверг 14:24
сейчас в эфире
14:20
Художественный фильм
Крутой папочка|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле ремонтируют 60 дворовых территорий

В Орле ремонтируют 60 дворовых территорий

Версия для печати

31.08.2017

Сегодня на сессии горсовета начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Дмитрий Зуев заявил, что из 77 дворов, которые запланировано отремонтировать в 2017 году, подрядные организации приступили к ремонту 60. До 4 сентября подрядчики начнут ремонт еще шести дворов. 4 и 5 сентября компания «Автобан-99» приступит к работам на оставшихся объектах.

По словам Зуева, новое асфальтовое покрытие уже появилось на 19 дворовых территориях. К выполнению этих работ подготовлены еще 20 дворов.

Окончательный срок ремонта дворовых территорий намечен на 15 сентября. По некоторым объектам срок выполнения ремонтных работ истекает 31 августа. По словам Зуева, уже сегодня подрядным организациям, которые не успели завершить их в срок, будут направлены претензионные письма, которые в свою очередь в течение 10-ти дней должны устранить замечания.

Добавим, что в текущем году в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год» проводится капитальный ремонт хирургического лечебного корпуса Орловской областной клинической больницы. Данные работы планируется провести еще на 17 объектах здравоохранения.

Ссылки по теме:

Ремонт дворов

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41690

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.08.2017

В парке "Дворянское гнездо" установят скульптуру Лизы Калитиной

31.08.2017

Олег Минкин выдвинут на должность заместителя главы администрации Орла

31.08.2017

Орловские предприниматели обменялись опытом с коллегами в Калининградской области

31.08.2017

Forbes составил список самых влиятельных россиян столетия

31.08.2017

В России выплатили более 9 млрд. руб. долгов по зарплате

$ USD58.7306(+0.2)31.08
€ EUR70.2007(-0.23)31.08

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online