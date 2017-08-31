В Орле ремонтируют 60 дворовых территорий

Сегодня на сессии горсовета начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Дмитрий Зуев заявил, что из 77 дворов, которые запланировано отремонтировать в 2017 году, подрядные организации приступили к ремонту 60. До 4 сентября подрядчики начнут ремонт еще шести дворов. 4 и 5 сентября компания «Автобан-99» приступит к работам на оставшихся объектах.

По словам Зуева, новое асфальтовое покрытие уже появилось на 19 дворовых территориях. К выполнению этих работ подготовлены еще 20 дворов.

Окончательный срок ремонта дворовых территорий намечен на 15 сентября. По некоторым объектам срок выполнения ремонтных работ истекает 31 августа. По словам Зуева, уже сегодня подрядным организациям, которые не успели завершить их в срок, будут направлены претензионные письма, которые в свою очередь в течение 10-ти дней должны устранить замечания.

Добавим, что в текущем году в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год» проводится капитальный ремонт хирургического лечебного корпуса Орловской областной клинической больницы. Данные работы планируется провести еще на 17 объектах здравоохранения.

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