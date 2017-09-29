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Орловщина собрала почти 3 млн. тонн зерна

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29.09.2017

По состоянию на 28 сентября в сельскохозяйственные организации и крестьянские хозяйства Орловской области намолотили 2 млн 954 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 38,7 ц/га. Фактически убрано 763,8 тыс. га (86,3% от плана) зерновых. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Предварительные итоги уборочной кампании свидетельствуют о росте производства большинства видов растениеводческой продукции. В сравнении с прошлым годом на аналогичную дату в текущем году собрано на 225 тысяч тонн зерна больше.

В июле, открывая уборочную кампанию, губернатор Орловской области Вадим Потомский обратился к аграриям с просьбой собрать 3,137 млн. тонн зерна.

Напомним, что, по словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, Россия может собрать более 105 млн т зерна по итогам 2017 года в случае теплой и сухой осени. Вчера Ткачев заявил, что Россия по итогам 2017 года может собрать более 127 млн тонн зерна, побив рекорд советских времен.

Добавим также, что по валовому сбору зерна в 2016 году Орловская область заняла пятое место в ЦФО и семнадцатое в Российской Федерации. Всего в закрома региона было засыпано около 3,1 млн тонн зерна.

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