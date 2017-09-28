Россия по итогам 2017 года может побить советский рекорд по сбору зерна

Россия по итогам 2017 года может собрать более 127 млн тонн зерна, побив рекорд советских времен. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая в правительстве.

«В этом году впервые за пять лет вся посевная площадь Россия превысила планку 80 млн га... Сегодня убрано уже 85% посевных площадей, намолочено почти 122 млн тонн зерна в бункером весе, и мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай за всю историю России, включая советские времена. Подобный (рекордный) урожай у нас был в 1978 году — 127 млн тонн. В этом году мы этот рекорд побьем, не сомневаюсь», — сказал Ткачев.

При этом в посевная площадь под зерно в 1978 году была в два раза больше, чем сейчас — 78 млн га против сегодняшних 47 млн га. Если Россия восстановит эту площадь, то дополнительно получит получит еще 100 млн тонн зерна, оценил министр потенциал российского зернового рынка. «И уже к 2030 году мы сможем получить не 120, а 150 млн тонн зерна. Значит, экспорт будет не 40-45 млн тонн, а уже за 70 млн тонн. Это очень серьезный рост и возможность дополнительно зарабатывать», — отметил министр.

Напомним, что по состоянию на 19 сентября в Орловской области озимые и яровые зерновые культуры обмолочены на площади 700 тыс. га (79,1% от плана уборки). Средняя урожайность — 40,1 ц/га.