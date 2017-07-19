Россия может собрать более 105 млн т зерна по итогам 2017 года в случае теплой и сухой осени, пишет ТАСС. Экспорт в 2017-2018 сельскохозяйственном году может составить более 35 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Если будет достаточно сухая погода осенью — имеется виду сентябрь, октябрь, то вполне можем рассчитывать, что урожай текущего года превысит 105 млн т. Это ниже уровня прошлого года, но достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление — это около 70 млн т, из них 20 млн т — на продовольственные цели, 40 — это кормовая база, 10 — семена. И еще около 35 млн т и выше можно формировать партии на экспорт», — сказал министр.

Однако есть «опасность», что неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются этим летом во многих регионах РФ, сохранятся и осенью. Это осложнит сбор урожая и может отразиться на его объемах, отметил Ткачев.

Напомним, что по валовому сбору зерна в 2016 году Орловская область заняла пятое место в ЦФО и семнадцатое в Российской Федерации. Всего в закрома региона было засыпано около 3,1 млн тонн зерна.

Отметим также, что в 2016 году в России был зафиксирован рекордный урожай зерновых.

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