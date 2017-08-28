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  3. Легкая промышленность Орловщины за полгода произвела товаров на 511 млн рублей

Легкая промышленность Орловщины за полгода произвела товаров на 511 млн рублей

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28.08.2017

В первом полугодии 2017 года объем отгруженных товаров в отрасли легкой промышленности Орловской области превысил 511 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орловской области.

На производство текстильных изделий приходится 84,1 млн рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 142,6 %), на производство одежды — 400,5 млн рублей (темп роста 101,2 %), на производство кожи и изделий из нее — 26,5 млн рублей (+ 115 %).

Доля фабрики по производству чулочно-носочных изделий ОАО «Гамма» в объеме отгрузки товаров сектора составляет около 70 %.

В 2016 году в отрасль текстильной и легкой промышленности Орловщины было проинвестировано 24,2 млн рублей.

Отметим, что одна треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно. Об этом на прошлой неделе заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по развитию легкой промышленности в РФ, назвав контрафакт одной из системных и хронических проблем отрасли.

Ссылки по теме:

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