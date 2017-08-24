Орловская "Гамма" модернизировала производство
24.08.2017
По информации Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области, в июне текущего года ОАО «Гамма» провело комплекс мероприятий по реконструкции производственных помещений, включающий внутреннюю перепланировку и рациональное размещение действующего оборудования.
Технологическая приостановка работы коснулась только производственных цехов и подразделений ОАО «Гамма». Маркетинговые и административные службы продолжали работать, отгрузка продукции осуществлялась за счет накопленных складских запасов.
Проведенная реконструкция позволит предприятию сократить издержки производства и увеличить объем выпуска.
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