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Орловская "Гамма" модернизировала производство

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24.08.2017

По информации Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области, в июне текущего года ОАО «Гамма» провело комплекс мероприятий по реконструкции производственных помещений, включающий внутреннюю перепланировку и рациональное размещение действующего оборудования.

Технологическая приостановка работы коснулась только производственных цехов и подразделений ОАО «Гамма». Маркетинговые и административные службы продолжали работать, отгрузка продукции осуществлялась за счет накопленных складских запасов.

Проведенная реконструкция позволит предприятию сократить издержки производства и увеличить объем выпуска.

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