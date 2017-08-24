Путин: Треть продукции на рынке легкой промышленности в РФ - контрафакт

Одна треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по развитию легкой промышленности в РФ, назвав контрафакт одной из системных и хронических проблем отрасли.

«Речь идет о борьбе с контрафактом и контрабандой, которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью потребителей», — сказал президент. «В 2013 году, когда поднимался этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции составляла 39%, или порядка 1,1 трлн рублей, сегодня она снизилась, но всего до 33%», — сообщил Путин.

«Обращаю внимание, что динамика за три года неубедительная, и хотел бы услышать сегодня, как решить эту проблему», — сказал Путин.

Глава государства предложил обсудить, какие защитные меры нужно дополнительно принять, чтобы блокировать поток этой незаконной продукции. Он добавил, что контрафактные и контрабандные товары «фактически девальвируют, обесценивают меры господдержки тех, кто работает в правовом поле».