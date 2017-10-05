"Брянсксельмаш" создаст в Орле учебную аудиторию

Вчера, 4 октября, было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и ЗАО СП «Брянсксельмаш». В частности, документом предусмотрено, что компания окажет содействие в создании специализированной учебной аудитории с предоставлением техники производства ЗАО СП «Брянсксельмаш» в Орловской области.

Соглашение определяет основные условия сотрудничества и взаимодействия сторон по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей Орловской области сельскохозяйственной техникой

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