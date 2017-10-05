ООО «ВИННЕР» построит на Орловщине овощехранилище за 350 млн. руб.
05.10.2017
Вчера, 4 октября, в ходе агрофорума «Золотая осень — 2017» правительство Орловской области подписало инвестиционный контракт с ООО «ВИННЕР». В рамках инвестпроекта в Орловской области планируется построить склад для хранения овощей площадью 20 тыс. кв. метров.
Сумма инвестиций составляет порядка 350 млн. руб.
На складе планируется установить холодильное оборудование для длительного хранения овощей с регулируемым температурным режимом.
Добавим, что вчера было достигнуто соглашение с ООО «НОБЕЛЬ-МОЛ» о строительстве в Орловской области молочно-животноводческого комплекса стоимостью в 2 млрд. руб.
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