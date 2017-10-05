ООО «ВИННЕР» построит на Орловщине овощехранилище за 350 млн. руб.

Вчера, 4 октября, в ходе агрофорума «Золотая осень — 2017» правительство Орловской области подписало инвестиционный контракт с ООО «ВИННЕР». В рамках инвестпроекта в Орловской области планируется построить склад для хранения овощей площадью 20 тыс. кв. метров.

Сумма инвестиций составляет порядка 350 млн. руб.

На складе планируется установить холодильное оборудование для длительного хранения овощей с регулируемым температурным режимом.

Добавим, что вчера было достигнуто соглашение с ООО «НОБЕЛЬ-МОЛ» о строительстве в Орловской области молочно-животноводческого комплекса стоимостью в 2 млрд. руб.