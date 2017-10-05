В Новосильском районе построят молочно-животноводческий комплекс
05.10.2017
На агропромышленном форуме «Золотая осень» в Москве состоялось подписание соглашения между Правительством Орловской области и ООО «НОБЕЛЬ-МОЛ». В рамках соглашения стороны договорились о строительстве молочно-животноводческого комплекса на 2400 голов дойных коров замкнутого цикла в Новосильском районе.
Сумма инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей за период с 2018 по 2020 годы.
Новое предприятие позволит создать около 100 высокотехнологичных рабочих мест.
Напомним, что вчера в Москве было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и ООО «Орелметахим» по строительству Должанского завода удобрений.
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