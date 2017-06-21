28 июня в рамках форума "Шатилово" состоятся День поля и Ярмарка сортов

28 июня на Шатиловской СХОС пройдут традиционные мероприятия форума — День поля и Ярмарка сортов. Представители предприятий аграрного сектора не только ознакомятся с результатами труда выдающихся российских селекционеров, заключат соглашения на поставки семян, но и смогут оценить современный автопарк сельхозтехники.

Образцы будут представлены в действии.

ООО «ТехноДом», к примеру, продемонстрирует работу трактора «Джон Дир», разбрасывателей марки «Amazone», ООО «АгроБизнесАльянс» — культиваторы, плуги, кормоуборочную технику, дискаторы, ООО «МТК Росберг Центр» — широкий спектр шин, дисков, ООО «АгроцентрЛиски» — погрузчики, ООО «Партнер Агро» — линейку автомобилей «КАМАЗ», ООО «ПрайМашинери» — модельный ряд тракторов, косилки.

Особое внимание на Дне поля будет уделено производителям минеральных удобрений. Сотрудничество с ними принципиально для Орловщины, входящей в тройку регионов-лидеров по работе с минеральными удобрениями. Наша область вносит более 100 кг действующего вещества на гектар. В среднем по России этот показатель не превышает 40 кг.

В числе самых ярких представителей рынка заявлен агрохимический холдинг «ФосАгро». Планируется, что на Дне поля и Ярмарке сортов найдут свое продолжение договоренности, достигнутые в начале июня в рамках встречи Губернатора Вадима Потомского с руководством предприятия. Напомним, что тогда речь шла о поставках ПАО «ФосАгро» инновационных и эксклюзивных агрохимических продуктов местным сельхозтоваропроизводителям, развитии системы информационной поддержки и агроконсультирования в сфере рационального применения минеральных удобрений.

Также агрохимические продукты представят ООО «Агроцентр ЕвроХим», ООО ТД «Щекиноазот» и другие поставщики.

Напомним, что в прошлом году Форум «Шатилово — 120 лет» был признан Ассоциацией «СОВНЕТ» лучшим проектом 2016 года. Финал Третьего российского конкурса «Лучший проект года — 2016» проходил 24-25 ноября в Ярославле в рамках конференции «Лучшие практики управления проектами».

Кроме того, по итогам прошлого года проект «Шатилово — 120 лет» оказался в тройке лучших в России вместе с «Росатомом» и Сбербанком.

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