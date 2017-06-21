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  3. 27 июня в Орле в рамках форума "Шатилово" пройдет конференция по генетике

27 июня в Орле в рамках форума "Шатилово" пройдет конференция по генетике

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20.06.2017

Всероссийская конференция «Роль генетических ресурсов в повышении продуктивности и экологической устойчивости растениеводства» откроет форум 27 июня.

Участие в конференции примут представители 40 научных учреждений из различных регионов нашей страны и Беларуси.

В состав делегаций войдут 18 академиков и членов-корреспондентов РАН. В их числе известные селекционеры Баграт Сандухадзе, Анатолий Гончаренко, Людмила Беспалова, академик, директор института ВНИИ кормов Владимир Косолапов, академик Иван Савченко.

Коллег поприветствуют академик-секретарь РАН Юрий Лачуга, начальник управления Федерального агентства научных организаций, член-корреспондент РАН Вугар Багиров.

С докладами выступят академик РАН, заведующий отделом ВНИИЭСХ Анатолий Алтухов, представитель ВИРа, доктор биологических наук Маргарита Вишнякова и другие.

28 июня на Шатиловской СХОС состоится День поля и Ярмарка сортов. Гости Орловщины ознакомятся с результатами экологического испытания сортов и гибридов полевых культур.

Итоги конференции будут подведены на круглом столе. Планируется обсудить государственную политику и роль научных организаций в сохранении и использовании генетических ресурсов, а также стратегии биологизации земледелия на основе селекционных достижений и экологического развития АПК.

Ссылки по теме:

В области началась подготовка к Аграрному форуму «Шатилово»

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