Проект «Шатилово - 120 лет» в тройке лучших в России вместе с «Росатомом» и Сбербанком

Заседание проектного офиса прошло сегодня , 23 декабря, в рамках Инвестиционного совета Орловской области.

Совещание провел заместитель Председателя Правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов. В мероприятии также приняли участие Председатель Правления Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Товб, руководитель Департамента сельского хозяйства области Юрий Сидыганов, а также представители аграрного сектора региона, руководители научно-исследовательских сельскохозяйственных институтов.

«В этом году юбилейный Шатиловский форум прошел на высоком уровне, − отметил Дмитрий Бутусов. − Работа региона была отмечена наградой Всероссийского конкурса управления проектами. Орловская область заняла третье место среди российских масштабных проектов, в числе которых проекты госкорпорации по атомной энергии «Росатом» и ПАО «Сбербанк».

Участники мероприятия обсудили организационные вопросы предстоящего форума, в частности, площадки, на базе которых он будет проходить, тематику мероприятия, работу круглых столов и секций.

В числе намеченных тем форума вопросы агроэкологии, развитие отрасли садоводства, а также селекции зернобобовых культур.

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