Задолженность предприятий Орла по зарплате составляет 80 млн. руб.
20.06.2017
По словам заместителя начальника финансово-экономического управления администрации города Орла Елены Нефёдовой, уровень задолженности по заработной плате в Орле за последние три месяца снизился. На конец марта общая сумма задолженности составляла около 84 млн рублей. В муниципальных предприятиях ситуацию удалось выровнять. В МУП «Зеленстрой» долги погашены, в МУ ПАТП-1 осталось выплатить сотрудникам около 100 тысяч рублей.
По данным на 14 июня долги по зарплате на предприятиях и организациях города — 80 млн рублей. Из них 78,5 млн — перед работниками ЗАО «Дормаш», 2,2 млн рублей — ОАО «Гражданпроект».
Напомним, вопросы по выводу «Дормаша» из кризиса губернатор Орловской области Вадим Потомский обсудил с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым 14 июня в Москве.
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