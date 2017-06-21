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Задолженность предприятий Орла по зарплате составляет 80 млн. руб.

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20.06.2017

По словам заместителя начальника финансово-экономического управления администрации города Орла Елены Нефёдовой, уровень задолженности по заработной плате в Орле за последние три месяца снизился. На конец марта общая сумма задолженности составляла около 84 млн рублей. В муниципальных предприятиях ситуацию удалось выровнять. В МУП «Зеленстрой» долги погашены, в МУ ПАТП-1 осталось выплатить сотрудникам около 100 тысяч рублей.

По данным на 14 июня долги по зарплате на предприятиях и организациях города — 80 млн рублей. Из них 78,5 млн — перед работниками ЗАО «Дормаш», 2,2 млн рублей — ОАО «Гражданпроект».

Напомним, вопросы по выводу «Дормаша» из кризиса губернатор Орловской области Вадим Потомский обсудил с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым 14 июня в Москве.

Ссылки по теме:

Серые зарплаты

Долги «Зеленстроя»

Вадим Потомский обсудил с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым антикризисные меры на «Дормаше»

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