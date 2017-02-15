Долги "Зеленстроя"
15.02.2017
Экономическая ситуация в муниципальном предприятии «Зеленстрой» заставляет задуматься. Задолженность по зарплате сегодня за МУПом перед своими сотрудниками составляет 19 млн. руб.
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