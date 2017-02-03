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За полтора года МВД РФ предотвратило ущерб от кибератак более чем на 3 млрд руб.

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02.02.2017

МВД РФ за последние полтора года пресекло ущерб от киберпреступлений более чем на 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков.

«За последние полтора года сотрудники управления „К“ МВД РФ предотвратили хищение из российских банков на общую сумму более 3 млрд рублей, а также пресекли деятельность двух преступных групп, атаковавших учреждения кредитно-финансовой сферы», — сказал он в ходе 19-го Национального форума информационной безопасности «Инфофорум­-2017».

По его словам, сотрудниками управления была проделана значительная работа, в результате которой удалось задержать всех участников данных преступных сообществ. Против них были возбуждены два уголовных дела по ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества».

Однако Мошков добавил, что информационная сфера является лакомым куском для злоумышленников, и на место ликвидированных групп могут прийти новые.

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