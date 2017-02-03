Цифровое неравенство
01.02.2017
Устранение цифрового неравенства. Эту и другие проблемы обсуждали в среду представители компании ПАО Ростелеком на встрече с главой региона Вадимом Потомским.
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