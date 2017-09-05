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  3. За полгода кредиторская задолженность орловчан увеличилась на 22%

За полгода кредиторская задолженность орловчан увеличилась на 22%

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05.09.2017

За отчетный период жителям Орловской области выдано кредитов в объеме более чем 16 млрд рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На начало июля накопленный ссудный портфель физических лиц составил 44,5 млрд рублей. Об этом сообщило Отделение по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Отметим, что по итогам 2016 года средний орловский заемщик задолжал банкам 146 тыс. рублей.

Также за первое полугодие 2017 года объем вкладов жителей Орловской области в кредитных учреждениях региона превысил 74,6 млрд рублей. Объем банковских вкладов вырос на 3,6 млрд рублей по сравнению с началом 2017 года.

Напомним, что в первом квартале 2017 года в Орловской области ломбарды выдали займов на сумму 16,3 млн рублей. Этот показатель снизился на 9,7 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Количество договоров займа также уменьшилось на 6,3 %, составив 3756 шт.

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