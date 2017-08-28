Орловчане заложили в ломбардах ценностей на 16,3 млн рублей

По информации отделения по Орловской области Главного управления Банка России по ЦФО, в первом квартале 2017 года в Орловской области ломбарды выдали займов на сумму 16,3 млн рублей. Этот показатель снизился на 9,7 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Количество договоров займа также уменьшилось на 6,3 %, составив 3756 шт.

Задолженность клиентов ломбардов по основному долгу по предоставленным займам по итогам квартала равна 10,3 млн рублей (снижение на 19 %).

Орловским ломбардам в связи с различными нарушениями было выдано 11 предписаний об устранении нарушений законодательства. В суды направлено 2 исковых заявления о ликвидации ломбардов.

Всего в первом квартале в Орловской области было зарегистрировано 12 ломбардов.

Добавим, что по итогам 2016 года средний орловский заемщик задолжал банкам 146 тыс. рублей.

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