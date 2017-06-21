Вадим Потомский встретился с послом Ирана в РФ

Губернатор области Вадим Потомский провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи. Также в составе зарубежной делегации Орел сегодня посетил советник первого ранга Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации Али Заре Афифи. Целью визита стало выстраивание многостороннего сотрудничества Исламской Республики Иран и нашего региона, реализация ранее достигнутых соглашений.

Господин Мехди Санаи отметил, что России и Ирану за последние два года удалось добиться беспрецедентных успехов в культурном, экономическом, политическом сотрудничестве, поблагодарив за приглашение.

«Ваша любовь к Орловской области, энергия, с которой отслеживаете реализацию ранее достигнутых соглашений, стала ключевой причиной сегодняшнего визита, — отвратился он к Вадиму Потомскому. — Среди наших приоритетов межрегиональное сотрудничество. Данному вопросу уделяется очень большое внимание. Приложим все усилия, чтобы имеющиеся договоренности получили развитие».

Как было сообщено, в настоящее время готовы все предпосылки для официального визита Вадима Потомского в Исламскую Республику Иран. Ожидается, что Губернатор проведет переговоры с представителями Торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества страны. Также запланировано посещение Орловской области зарубежными торговыми и деловыми делегациями.

Стороны обсудили пути выстраивания эффективного взаимодействия в сельском хозяйстве, культуре, туризме, договорившись о наращивании торгового потенциала. Особый акцент был сделан на совместной реализации образовательных, научных программ.

В обсуждении перспектив совместной работы приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности — руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Филатов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, руководители вузов региона.

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