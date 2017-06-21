Завтра в Орловскую область прибудет делегация Ирана во главе с послом

Визит в Орловскую область делегации Посольства Исламской Республики Иран во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации господином Мехди Санаи состоится завтра, 21 июня.

В программе визита запланированы встречи Мехди Санаи с губернатором Орловской области Вадимом Потомским и членами правительства Орловской области, посещение ОГУ им. Тургенева, диалог с ректором Ольгой Пилипенко, профессорско-преподавательским составом и студентами.

Напомним, что Орловскую область связывает с Ираном взаимное сотрудничество в области сельского хозяйства. В октябре прошлого года состоялся визит иранской делегации в Орловскую область, в ходе которого ее представители провели ряд встреч с орловскими сельхозпроизводителями и представителями сетевого ритейла.

Ссылки по теме:

Иранская делегация ознакомилась с ассортиментом орловских ритейлеров

Губернатор Вадим Потомский обсудил вопросы сотрудничества в АПК с заместителем Министра сельского хозяйства Исламской Республики Иран