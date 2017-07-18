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Количество новых ФАПов в Орловской области увеличат до 56

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18.07.2017

Об этом заявил руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин на рабочем совещании в областной администрации.

По словам чиновника, два фельдшерско-акушерских пункта находятся в стадии проектирования: в с. Мужиково Новосильского района и с. Никольское Свердловского района. Они будут базовыми, как проекты повторного применения, с размещением жилья для обслуживающего персонала и помещений для продажи медикаментов. Фельдшерско-акушерские пункты будут запроектированы двух типов: с численностью обслуживания населения до 800 человек и с численностью обслуживания населения свыше 800 человек. Проектная документация разработана и проходит государственную экспертизу. После ее проведения и определения объемов и стоимости работ будет проведен аукцион по определению подрядной организации на строительство ФАПа в с. Никольское Свердловского района.

На строительство 38 ФАПов земельные участки оформлены в полном объеме.

Ожидаемый срок получения градостроительных планов остальных 18 земельных участков с учетом публичных слушаний и прохождения земельных комиссий — ноябрь текущего года.

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