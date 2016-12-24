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  3. В Орловской области будет создан первый в России Центр компетенций управления проектами в сфере АПК

В Орловской области будет создан первый в России Центр компетенций управления проектами в сфере АПК

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23.12.2016

Инициатива реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством области и Национальной Ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ», заключенного на площадке Агропромышленной выставки «Золотая осень-2016». Напомним, что документ скрепили подписями Губернатор Орловской области Вадим Потомский и председатель Правления организации Александр Товб.

О принятии значимого решения было сообщено в ходе заседания Президиума Инвестиционного совета Орловской области.

«Орловская область имеет богатые аграрные традиции. Реалии дня сегодняшнего заставляют нас говорить не только о широком применении в сельском хозяйстве новых технологий, но и о необходимости задействования самых современных управленческих подходов», — отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

«Развитие АПК — конкурентное преимуществом страны. Многое в этом деле зависит от эффективного менеджмента. Суть партнерство Правительства области и Ассоциации „СОВНЕТ“ — объединение отраслевой специфики с общими правилами проектного управления», — заявил Александр Товб.

По его словам, создание Центра компетенций управления проектами в сфере АПК поможет сконцентрировать интеллектуальные ресурсы, наладить обмен лучшими практиками, повысит профессионализм специалистов агропромышленного комплекса

Инициатива будет воплощена на базе Среднерусского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Наш вуз обладает большим потенциалом в сфере подготовки кадров. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку проекту», — сообщил директор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

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