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  3. Овощеводство станет приоритетным направлением развития орловского АПК

Овощеводство станет приоритетным направлением развития орловского АПК

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23.12.2016

Правительством Орловской области взят курс на повышение качества и эффективности управленческих решений. Такая задача была поставлена на заседании Президиума Инвестиционного совета области, которое возглавил первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.

В мероприятии приняли участие председатель Правления национальной Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Товб, представители региональной власти, бизнеса, науки, общественных организаций.

Одной из основных тем обсуждения стало создание и работа проектных офисов в органах исполнительной власти.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Марина Ивашина, на Орловщине формируется многоуровневая система проектной деятельности, состоящая из регионального штаба по улучшению условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров, исполнительного органа (отдела координации проектной деятельности), функциональных проектных офисов.

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности — руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Филатов назвал 11 основных направлений реализации приоритетных проектов и программ стратегического развития региона, которые соответствуют задачам, обозначенным Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам РФ.

В их перечень входит здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и улучшение городской среды, повышение производительности труда, качественные безопасные дороги, поддержка экспорта, поддержка малого и среднего предпринимательства, экология, моногорода, контрольно-надзорная деятельность.

На сегодняшнем заседании были официально утверждены паспорта четырех проектов, реализуемых в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции региона: «Молодые профессионалы Орловщины», «Оформление земельных участков в аренду без проведения торгов в муниципальных образованиях Орловской области для создания индустриальных парков», «Внесение изменений в ПЗЗ муниципальных образований Орловской области», «Внедрение энергосервисных контрактов в учреждениях социальной сферы Орловской области», «Выявление коррупционных факторов при осуществлении государственных закупок».

Фактически многие из названных инициатив уже действуют.

Сегодня прозвучали отчеты о реализации отраслевых планов мероприятий по развитию инвестиционной деятельности, были утверждены соответствующие стратегии на 2017 год.

В частности, среди приоритетных направлений в АПК названо овощеводство.

В области мясного скотоводства наиболее значимый инвестпроект принадлежит ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг».

Инвестиции в развитие пищевой и перерабатывающей промышлености направляют ЗАО «Орел Нобель-Агро», ООО «Орел-Агро-Продукт», ООО «Агрофирма «Мценская».

Как отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, внедрение по линии Департамента сельского хозяйства проектного управления, а также своевременное доведение средств господдержки значительно повысило эффективность сотрудничества с бизнес-партнерами.

По словам заместителя руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Максима Захарова, первоочередное внимание региональной власти в сфере ЖКХ сегодня уделяется вопросам обеспечения жильем российских семей, дорожного строительства, модернизации системы обращения с отходами, заключению энергосервисных контрактов.

О реализации 12 целевых моделей АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» участников заседания проинформировала президент Торгово-промышленной палаты Орловской области, общественный представитель Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Орловской области Светлана Ковалева.

По ее словам, целевая модель в данном случае понимается как комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного климата по выбранным направлениям: наличие регионального законодательства в сфере поддержки предпринимательства, эффективность работы по привлечению инвестиций, обратная связь представителей власти и бизнеса и многое другое.

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