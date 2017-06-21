В Орле управляющие компании не продлили договоры обслуживания с 211 многоквартирными домам

На рабочем совещании заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин сообщил о ходе работы с многоквартирными домами, оставшимся без договоров управления, сообщает пресс-служба городской администрации. По словам Игнатушина, в Орле управляющие компании не продлили договоры обслуживания с 211 многоквартирными домами. В Советском районе насчитывается 24 дома, в Железнодорожном — 47, в Северном — 16, в Заводском — 124 многоквартирных дома.



По поручению главы администрации города Орла Андрея Усикова, принимаются меры по выбору способа управления и техническому обслуживанию домов, оставшихся без управляющей организации.



Теруправлениями городской администрации составлен график проведения общих собраний собственников помещений по выбору способа управления (непосредственный способ управления, управляющая организация, ТСЖ). Собрания проводятся с 25 мая по 26 июня.



На сегодня, по информации Романа Игнатушина, состоялось 189 общих собраний собственников. Для обслуживания домов были выбраны управляющие организации «Вавилон», «Перспектива», МУП «ЖРЭП» (з) и «номерные» ЖЭУ. По состоянию на 19 июня 33 дома уже заключили договоры с УК.



По домам, в которых собственники не примут решение о выборе способа управления, администрацией города будут проведены конкурсы по отбору управляющей организации.

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