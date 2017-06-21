Управляющую компанию "Жилсервис" оштрафовали на 125 тыс. рублей по жалобе жильцов

За ненадлежащее состояние жилого дома управляющая организация ООО «УК Жилсервис», которая входит в структуру Первой городской управляющей компании, оштрафована на 125 тыс. рублей. С соответствующей жалобой в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области обратились жильцы многоквартирного доме № 52 по ул. М. Горького Советского района города Орла. Постановлением мирового судьи судебного участка Советского района г. Орла ООО «УК Жилсервис» привлечено к административной ответственности с назначением крупного штрафа.

В ходе проверки сотрудники жилинспекции выявили нарушения лицензионных требований, в частности, ненадлежащего технического состояния общедомового имущества. Речь идет о многочисленных следах залития с кровли в подъезде дома и квартир 9 этажа, образовании плесени и повреждении имущества собственников.

Для устранения выявленных нарушений управляющей организации выдано предписание. Также на управляющую организацию сотрудниками Управления государственной жилищной инспекции Орловской области составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что это уже не первый случай, когда на управляющие компании Орла налагают штрафы и административные взыскания. В марте ООО «ЖЭУ № 11» и ООО «УК ЖЭУ № 12» также были оштрафованы на 125 тыс. рублей.

Ссылки по теме:

Миллиарды на расселение