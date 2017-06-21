Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.06.2017 Среда 02:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Управляющую компанию "Жилсервис" оштрафовали на 125 тыс. рублей по жалобе жильцов

Управляющую компанию "Жилсервис" оштрафовали на 125 тыс. рублей по жалобе жильцов

Версия для печати

20.06.2017

За ненадлежащее состояние жилого дома управляющая организация ООО «УК Жилсервис», которая входит в структуру Первой городской управляющей компании, оштрафована на 125 тыс. рублей. С соответствующей жалобой в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области обратились жильцы многоквартирного доме № 52 по ул. М. Горького Советского района города Орла. Постановлением мирового судьи судебного участка Советского района г. Орла ООО «УК Жилсервис» привлечено к административной ответственности с назначением крупного штрафа.

В ходе проверки сотрудники жилинспекции выявили нарушения лицензионных требований, в частности, ненадлежащего технического состояния общедомового имущества. Речь идет о многочисленных следах залития с кровли в подъезде дома и квартир 9 этажа, образовании плесени и повреждении имущества собственников.

Для устранения выявленных нарушений управляющей организации выдано предписание. Также на управляющую организацию сотрудниками Управления государственной жилищной инспекции Орловской области составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что это уже не первый случай, когда на управляющие компании Орла налагают штрафы и административные взыскания. В марте ООО «ЖЭУ № 11» и ООО «УК ЖЭУ № 12» также были оштрафованы на 125 тыс. рублей.

Ссылки по теме:

Миллиарды на расселение

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/39856

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.06.2017

Завтра в Орловскую область прибудет делегация Ирана во главе с послом

20.06.2017

27 июня в Орле в рамках форума "Шатилово" пройдет конференция по генетике

20.06.2017

В Орле установят 270 новых дорожных знаков «Пешеходный переход»

20.06.2017

В Орловской области под наблюдением врачей находятся 1011 наркозависимых

20.06.2017

В Орле ожидается ухудшение погодных условий

4
$ USD58.5786(+0.62)21.06
€ EUR65.321(+0.46)21.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online