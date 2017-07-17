Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовостиВ Орле начался ремонт Лужковского мостаОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">По&nbsp;информации МКУ &laquo;УКХ г. Орла&raquo;, сегодня в&nbsp;Орле проведена фрезеровка 4,5&nbsp;тыс.&nbsp;кв. метров дорожного покрытия по&nbsp;ул. Поселковая, включая Лужковский мост и&nbsp;кольцевую развязку. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Согласно условиям муниципального контракта на&nbsp;ул. Поселковой (от&nbsp;кольцевой развязки до&nbsp;примыкания к&nbsp;автодороге &laquo;Крым-2&raquo;, участок включает Лужковский мост) подрядчику (ООО &laquo;Нерудстрой&raquo;) предстоит отфрезеровать дорогу, уложить выравнивающий слой и&nbsp;устроить покрытие на&nbsp;20,3&nbsp;тыс.&nbsp;кв. метров. Стоимость работ по&nbsp;контракту оценивается в&nbsp;17,467 млн рублей. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Напомним, что на&nbsp;рабочем совещании 4&nbsp;июля исполняющий обязанности главы администрации города Орла Александр Муромский дал поручение начальнику МКУ &laquo;УКХ г. Орла&raquo; пересмотреть календарный график по&nbsp;ремонту УДС и&nbsp;назначить ремонт Лужковского моста на&nbsp;более ближний срок. Рабочие подрядной организации &laquo;ДорСтройТехСервис&raquo; уложили выравнивающий слой асфальта на&nbsp;ул. Дениса Давыдова (примыкание от&nbsp;Московского шоссе до&nbsp;профессионального лицея &#8470;&nbsp;22) на&nbsp;площади 3250&nbsp;кв.&nbsp;м. Также произведено устройство покрытия на&nbsp;площади 2900 кв.м. метров. Установлено 76&nbsp;погонных метров бордюрного камня. Строителям предстоит закончить устройство покрытия, отремонтировать тротуары на&nbsp;площади 114&nbsp;кв. метров. Стоимость работ по&nbsp;муниципальному контракту составляет 2,867 млн рублей.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;"><strong>Ссылки по&nbsp;теме:</strong></span></p> <h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a href="http://obl1.ru/newsline/v-orle-na-ul-oktyabrskaya-ustanovyat-lezhachego-policejskogo-i-uluchshat-osvewenie/">В&nbsp;Орле на&nbsp;ул. Октябрьская установят &laquo;лежачего полицейского&raquo; и&nbsp;улучшат освещение</a></span></h4> Дополнительные свойстваКоличество просмотров24Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииMon, 17 Jul 2017 14:02:00 +0300
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17.07.2017

По информации МКУ «УКХ г. Орла», сегодня в Орле проведена фрезеровка 4,5 тыс. кв. метров дорожного покрытия по ул. Поселковая, включая Лужковский мост и кольцевую развязку.

Согласно условиям муниципального контракта на ул. Поселковой (от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2», участок включает Лужковский мост) подрядчику (ООО «Нерудстрой») предстоит отфрезеровать дорогу, уложить выравнивающий слой и устроить покрытие на 20,3 тыс. кв. метров. Стоимость работ по контракту оценивается в 17,467 млн рублей.

Напомним, что на рабочем совещании 4 июля исполняющий обязанности главы администрации города Орла Александр Муромский дал поручение начальнику МКУ «УКХ г. Орла» пересмотреть календарный график по ремонту УДС и назначить ремонт Лужковского моста на более ближний срок. Рабочие подрядной организации «ДорСтройТехСервис» уложили выравнивающий слой асфальта на ул. Дениса Давыдова (примыкание от Московского шоссе до профессионального лицея № 22) на площади 3250 кв. м. Также произведено устройство покрытия на площади 2900 кв.м. метров. Установлено 76 погонных метров бордюрного камня. Строителям предстоит закончить устройство покрытия, отремонтировать тротуары на площади 114 кв. метров. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 2,867 млн рублей.

Ссылки по теме:

В Орле на ул. Октябрьская установят «лежачего полицейского» и улучшат освещение

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