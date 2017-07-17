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  3. В Орле на ул. Октябрьская установят "лежачего полицейского" и улучшат освещение

В Орле на ул. Октябрьская установят "лежачего полицейского" и улучшат освещение

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17.07.2017

Возле пешеходного перехода в районе дома № 122 по ул. Октябрьская обустроят искусственные неровности и установят дополнительное освещение, сообщает пресс-служба городской администрации. Соответствующее постановление подписано в администрации города Орла. Решение о модернизации пешеходного перехода принято городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с тем, что с начала года на этом участке было совершено три наезда на пешеходов.

Организация работ возложена на МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Ссылки по теме:

В этом году в Орле установят новые светофоры и пешеходные ограждения

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