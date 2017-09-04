В Орле на ремонт спортшколы № 3 выделили дополнительно 5 млн. руб.

Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал постановление об увеличении объема бюджетных средств на реконструкцию здания Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Орла. Согласно новой редакции постановления, общий объем инвестиций из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в реконструкцию спортивной школы увеличен на 5 млн рублей и составляет более 42,7 млн рублей, в том числе в 2017 году — около 25,4 млн рублей (в старой редакции — 20,3 млн рублей).

Сметная стоимость строительства теперь составляет 43,6 млн рублей.

Заказчиком-застройщиком является КУ ОО «Орёлгосзаказчик».

Напомним, что также сегодня Вадим Потомский утвердил государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 — 2022 годы. Общий объем средств, запланированных на реализацию программы, составляет 813,9 млн рублей.

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