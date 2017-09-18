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  3. В Орле 100 домов рискуют оказаться неподготовленными к отопительному сезону

В Орле 100 домов рискуют оказаться неподготовленными к отопительному сезону

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18.09.2017

Сегодня в Орле остается 100 так называемых брошенных домов, от которых отказались управляющие компании. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил губернатор Орловской области Вадим Потомский в ходе аппаратного совещания в областной администрации.

По словам Потомского, проблему необходимо незамедлительно решить, поскольку дома рискуют оказаться неподготовленными к отопительному сезону.

Потомский поручил главе городской администрации Александру Муромскому решить вопрос посредством привлечения муниципальной управляющей компании.

Ссылки по теме:

В Орле управляющие компании не продлили договоры обслуживания с 211 многоквартирными домам

Орловские управляющие компании за полгода оштрафованы на 4 млн. руб.

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