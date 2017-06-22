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В ОГУ им. Тургенева состоялась встреча с делегацией Ирана

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21.06.2017

Губернатор области Вадим Потомский и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи ознакомились с достижениями Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева

Сегодня они встретились с ректором опорного университета Ольгой Пилипенко, а также профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.

«Для нас большая честь принимать столь высоких гостей в стенах Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Уверена, сегодняшняя встреча поднимет на новый уровень сотрудничество Ирана и Орловщины», — отметила Ольга Пилипенко.

По ее словам, в вузе обучаются более 20 тыс. студентов, в том числе свыше 1,5 тыс. иностранных граждан из 52 государств. Его выпускники трудоустроены в 132 странах мира. Это квалифицированные медики, педагоги, инженеры, политологи, экономисты, юристы.

ОГУ им. И. С. Тургенева заинтересован в реализации программ студенческого обмена, представлении персидского языка в России, а также в обучении иранской молодежи. На базе вуза открываются новые программы, в том числе международной направленности. Орловские преподаватели тесно сотрудничают с зарубежными коллегами.

«Я из университетских кругов, поэтому могу по достоинству оценить потенциал ОГУ им. И. С. Тургенева. Возможности и достижения вуза меня искренне удивили и обрадовали, — заявил господин Санаи. — Наши страны, имеющие богатый опыт партнерства, выстраивают образовательные связи в рамках сотрудничества Ассоциации ведущих вузов Ирана и Российского Союза ректоров. Уже состоялось два совместных заседания, в одном из которых принял участие орловский университет. Уверен, совместная работа продолжится. В Исламской Республике Иран много молодежи, играющей большую роль в политике, развитии экономики».

«Орел обладает мощным интеллектуальным потенциалом. ОГУ им. И. С. Тургенева по праву признан одним из лучших вузов России, — подчеркнул Вадим Потомский. — Дружбе иранского и русского народа более пяти столетий. Сегодня она должна получить новый импульс для развития, в том числе, в науке».

Гости вуза ознакомились с экспозицией русского декоративно-прикладного и изобразительного искусства, представленной на художественно-графическом факультете.

Также стороны обменялись сувенирами и памятными подарками.

Отметим, что господин Мехди Санаи окончил Тегеранский университет, где получил степень бакалавра политических наук и магистра международных отношений. В данном вузе в 2008 году на факультете мировых исследований он основал кафедру изучения России.

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Вадим Потомский встретился с послом Ирана в РФ

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