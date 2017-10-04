Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.10.2017 Среда 18:03
сейчас в эфире
17:45
Телесериал
Без свидетелей. 2-й сезон|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Должанском районе построят завод по производству удобрений

В Должанском районе построят завод по производству удобрений

Версия для печати

04.10.2017

Сегодня в ходе Всероссийской аргровыставки «Золотая осень — 2017» было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и ООО «Орелметахим» по строительству Должанского завода удобрений.

Соглашение подписали заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов и генеральный директор ООО «Орелметахим» Николай Малышев. Планируемый срок реализации проекта — с 2017 по 2021 годы.

Инвестиционный проект предполагает инвестирование в современные технологии строительства и эксплуатации энергоэффективных крупнотонажных химических производств, позволяющих организовать глубокую переработку природного газа и выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

В ходе реализации проекта будет построен завод, основной продукцией которого является гранулированный карбамид, мощностью 700 тыс. тонн карбамида в год.

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать около 300 новых высокоэффективных рабочих мест.

Ссылки по теме:

Орловская область подписала ряд соглашений в сфере АПК на выставке «Золотая осень — 2017»

Вадим Потомский встретился на выставке «Золотая осень — 2017» с Геннадием Зюгановым

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42369

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.10.2017

Вадим Потомский встретился на выставке "Золотая осень - 2017" с Геннадием Зюгановым

04.10.2017

Орловская область подписала ряд соглашений в сфере АПК на выставке "Золотая осень - 2017"

04.10.2017

В школах Орла начался смотр военно-патриотической работы

04.10.2017

12 октября в Орле пройдет «Всероссийский экономический диктант»

04.10.2017

В селе Малиново Краснозоренского района открыли многофункциональную спортивную площадку

$ USD57.7832(-0.15)05.10
€ EUR67.9357(-0.05)05.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online