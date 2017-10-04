В Должанском районе построят завод по производству удобрений

Сегодня в ходе Всероссийской аргровыставки «Золотая осень — 2017» было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и ООО «Орелметахим» по строительству Должанского завода удобрений.

Соглашение подписали заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов и генеральный директор ООО «Орелметахим» Николай Малышев. Планируемый срок реализации проекта — с 2017 по 2021 годы.

Инвестиционный проект предполагает инвестирование в современные технологии строительства и эксплуатации энергоэффективных крупнотонажных химических производств, позволяющих организовать глубокую переработку природного газа и выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

В ходе реализации проекта будет построен завод, основной продукцией которого является гранулированный карбамид, мощностью 700 тыс. тонн карбамида в год.

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать около 300 новых высокоэффективных рабочих мест.

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