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  3. В 2018 году бюджет Орловщины вдвое увеличит финансирование лекарственного обеспечения граждан

В 2018 году бюджет Орловщины вдвое увеличит финансирование лекарственного обеспечения граждан

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18.07.2017

Губернатор Орловской области в ходе аппаратного совещания в региональной администрации заявил о приоритетности проблем здравоохранения. По его словам, в 2018 году планируется значительно увеличить расходную часть областного бюджета на эту сферу.

В частности, Потомский заявил, что региональное правительство предложит областному Совету народных депутатов заложить в расходную часть бюджета на лекарственное обеспечение 600 млн рублей против 333 млн рублей в текущем году.

Напомним, что проблема недостаточного федерального финансирования для льготного обеспечения лекарственными препаратами граждан была поднята после прямой линии с президентом Путиным. Вадим Потомский подчеркнул, что необходимо менять саму систему финансирования регионов для льготного приобретения лекарственных препаратов. В Орловской области сегодня 12 тысяч человек с заболеваниями различной степени тяжести, которые претендуют на льготы. По мнению Потомского, необходимо увеличить сумму федерального финансирования как минимум вдвое.

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