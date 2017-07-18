Программа праздничных мероприятий в Орле на 5 августа

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, муниципальными образованиями региона запланированы тематические концертные программы, театрализованные мероприятия, музейные экскурсии, выставки и конкурсы, патриотические акции, митинги памяти, возложения цветов в местах воинских захоронений.

4 августа в деревне Вязки Орловского района состоится открытие двух памятных знаков «Детям войны» и «Матерям войны».

В Орловской государственной филармонии 4 августа пройдет концерт солистов, посвященный памятной дате.

В этот же день в 10.00 часов на Бульваре Победы традиционно состоится возложение цветов к стеле «Орел — город воинской славы».

Продолжатся мероприятия в 14.00 часов в Орловском государственном академическом театре им. И. Тургенева, где состоится ежегодная торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Лицо города 2017» в 9 номинациях, внесших значительный вклад в различные сферы жизни города.

5 августа в 11.00 часов жители города будут приглашены на главное героико-патриотическое мероприятие в сквере Танкистов. Там состоится церемония водружения дубликата флага в честь освобождения города Орла, митинг Памяти, возложение цветов к памятнику героям — танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну.

Также в этот день в Орловском областном центре народного творчества состоится праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине освобождения города Орла от фашистских захватчиков. На улице Ленина орловские художники представят тематическую выставку работ «Ты дорог мне, мой край родной», а в Городском парке культуры и отдыха пройдет праздник народных ремесел.

В 17.00 часов 5 августа начнется Гала-концерт «Себя не мыслю без Орла» с участием ведущих творческих коллективов города и области, солистов — победителей конкурсов и фестивалей различного уровня и гостей — участников народного музыкального проекта современной патриотической песни «Крым — Россия! Навсегда!»

На площадке перед кинотеатром «Победа» с 18.00 часов ансамбль танца «Славица» порадует любителей народного творчества концертной программой «Город, в котором мы живем», а в 19.00 на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» для жителей Северного района состоится Гала-концерт «Город с гордым названием Орёл».

Кроме того, 5 августа в 19.00 в ТМК «ГРИНН» состоится этап лиги чемпионов по рукопашному бою «Кубок Ивана Грозного», который проводится при поддержке Губернатора Орловской области Вадима Потомского.

Завершатся мероприятия в 22.00 праздничными фейерверками, организованными на месте слияния рек Ока и Орлик и в сквере культурно-досугового центра «Металлург».

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