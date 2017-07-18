5 августа в Орле пройдет "Кубок Ивана Грозного"

По инициативе губернатора Вадима Потомского 5 августа в Орле состоится этап лиги чемпионов по рукопашному бою «Кубок Ивана Грозного». Мероприятие начнется в ТМК «ГРИНН» в 19.00. Накануне, 4 августа, пройдет взвешивание спортсменов. Всего состоятся 6 боев, в которых примут участие 12 бойцов, среди которых известные спортсмены — Роман Копылов, Максим Ефременко, Шамиль Джахбаров.

«Это будет яркое спортивное событие. Турнир станет ежегодным и международным. В этом году в нем планируется участие спортсменов из стран СНГ», — сообщил Губернатор Орловской области Вадим Потомский на аппаратном совещании.