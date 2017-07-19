С сегодняшнего дня в Орловской области разрешена охота
19.07.2017
Как сообщает пресс-служба областной администрации, разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории муниципальных образований будут выдаваться Управлением экологической безопасности и природопользования области. Разрешения будут выдаваться с 19 июля по 11 августа 2017 года.
График выдачи размещен на Портале Орловской области.
Напомним, что 11 июля в Орловской области были введены ограничения охоты.
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