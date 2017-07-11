Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.07.2017 Вторник 11:11
сейчас в эфире
10:45
Телесериал
Кто в доме хозяин? 33-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области введены ограничения охоты

В Орловской области введены ограничения охоты

Версия для печати

11.07.2017

В Орловской области введены ограничения охоты.
В соответствии с постановлением правительства Орловской области запрещено проведение любительской и спортивной охоты на территориях охотничьего угодья общественной организации «Новосильское районное общество охотников и рыболовов», расположенного в Новосильском районе.
Установлены зоны охраны охотничьих ресурсов площадью 0,7 тыс. га в следующих границах:
северная — от точки схождения административных границ Новодеревеньковского, Верховского и Новосильского районов на восток по автодороге Орёл — Ефремов до административной границы Новосильского и Новодеревеньковского районов;
восточная, южная и западная — от точки пересечения автодороги Орёл — Ефремов с административной границей Новосильского и Новодеревеньковского районов по административной границе Новосильского района до точки схождения административных границ Новодеревеньковского, Верховского и Новосильского районов.
Зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород, площадью 0,3 тыс. га определены в границах:
северная — от города Новосиля по автодороге Орёл — Ефремов до ее пересечения с рекой Зушей;
восточная — по реке Зуше от ее пересечения с автодорогой Орёл — Ефремов вниз по течению до населенного пункта Сорочий Мост;
южная — от реки Зуши в населенном пункте Сорочий Мост по автодороге Сорочий Мост — Новосиль до города Новосиля;
западная — по восточной окраине города Новосиля от автодороги Сорочий Мост — Новосиль до автодороги Орёл — Ефремов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40772

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.07.2017

В Орловской области сменился главный федеральный инспектор

11.07.2017

Сформированы команды Орловской области для поездки на Кубок и Чемпионат России по легкой атлетике

11.07.2017

Областные власти и крупнейшие торговые сети запускают в области пилотный проект "Социальный набор по низким ценам"

10.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал о закупках учебников

10.07.2017

Число орловцев, укушенных клещами, перевалило за тысячу

$ USD60.3014(-0.08)11.07
€ EUR68.7737(-0.17)11.07

Наш опрос

Какой праздник для Вас важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online