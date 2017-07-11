В Орловской области введены ограничения охоты.

В соответствии с постановлением правительства Орловской области запрещено проведение любительской и спортивной охоты на территориях охотничьего угодья общественной организации «Новосильское районное общество охотников и рыболовов», расположенного в Новосильском районе.

Установлены зоны охраны охотничьих ресурсов площадью 0,7 тыс. га в следующих границах:

северная — от точки схождения административных границ Новодеревеньковского, Верховского и Новосильского районов на восток по автодороге Орёл — Ефремов до административной границы Новосильского и Новодеревеньковского районов;

восточная, южная и западная — от точки пересечения автодороги Орёл — Ефремов с административной границей Новосильского и Новодеревеньковского районов по административной границе Новосильского района до точки схождения административных границ Новодеревеньковского, Верховского и Новосильского районов.

Зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород, площадью 0,3 тыс. га определены в границах:

северная — от города Новосиля по автодороге Орёл — Ефремов до ее пересечения с рекой Зушей;

восточная — по реке Зуше от ее пересечения с автодорогой Орёл — Ефремов вниз по течению до населенного пункта Сорочий Мост;

южная — от реки Зуши в населенном пункте Сорочий Мост по автодороге Сорочий Мост — Новосиль до города Новосиля;

западная — по восточной окраине города Новосиля от автодороги Сорочий Мост — Новосиль до автодороги Орёл — Ефремов.