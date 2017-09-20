В Орловской области намолочено 2,8 млн тонн зерна

По состоянию на 19 сентября в Орловской области озимые и яровые зерновые культуры обмолочены на площади 700 тыс. га (79,1% от плана уборки). Средняя урожайность — 40,1 ц/га.

Благодаря установившейся хорошей погоде хозяйства вошли в прежний ритм уборки. На этой неделе планируется завершить уборку оставшихся площадей зерновых колосовых культур — 20 тыс. га. На очереди — завершение уборки люпина и гречихи.

Особую актуальность приобретает уборка технических масличных культур. Рапс обмолочен на площади 18,8 тыс. га (81% от плана). Намолочено 39,2 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 20,9 ц/га.

Отдельные хозяйства Ливенского района приступили к уборке сои. Получены неплохие результаты пробного обмолота — 15-17 ц/га. В текущем году в Орловской области предстоит убрать около 70 тысяч гектаров этой культуры.

Посевные площади под подсолнечником также возросли в области до 70 тыс. га. В настоящее время хозяйства ведут десикацию подсолнечника, через 7 — 10 дней планируя его уборку.

Закладывая фундамент будущего урожая, сельхозпредприятия области проводят сев озимых зерновых культур. Уже посеяно 280 тыс. га (68% от плана).