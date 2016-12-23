В 2016 году в России зафиксирован рекордный урожай зерновых
23.12.2016
Урожай зерновых в 2016 году составит более 119 млн тонн, ничего подобного в новейшей истории России не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.
«У нас будет (урожай — ред.) свыше 119 млн тонн. Это просто отличный показатель, хочу поблагодарить селян за эту работу», — сказал президент, указав, что это рекордный показатель в новейшей истории России. Президент РФ также заявил, что рост сельхозпроизводства в этом году составит более 4%.
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