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В 2016 году в России зафиксирован рекордный урожай зерновых

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23.12.2016

Урожай зерновых в 2016 году составит более 119 млн тонн, ничего подобного в новейшей истории России не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

«У нас будет (урожай — ред.) свыше 119 млн тонн. Это просто отличный показатель, хочу поблагодарить селян за эту работу», — сказал президент, указав, что это рекордный показатель в новейшей истории России. Президент РФ также заявил, что рост сельхозпроизводства в этом году составит более 4%.

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Пресс-конференция Владимира Путина — прямая трансляция

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