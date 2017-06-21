Правительство Орловской области подписало со Знаменским СГЦ инвестконтракт на 7 млрд. руб.

Сегодня, 21 июня, в администрации Орловской области было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством региона с ООО «Знаменский СГЦ».

Проект предполагает расширение Знаменского селекционно-генетического центра в Орловской области путем создания дополнительных мощностей. Планируется увеличить свиноводческие мощности с 500 тыс. до 1 млн голов.

Речь идет о строительстве ряда объектов на территории Кромского и Орловского районов области. В частности, запланировано строительство 3-х племенных репродукторов на 15 тыс. свиноматок, холодильного цеха, цеха готовой продукции, цеха по убою, очистных сооружений, а также строительство комбикормового завода.

Общий объем капитальных вложений в инвестиционный проект составит 7 млрд рублей. Срок окончания реализации проекта — 2020 год.

«Ежегодно компания платит в бюджеты всех уровней порядка 150 млн рублей налогов, из них 80 млн — поступают в региональный бюджет, — отметил Вадим Потомский. — За время работы компании на Орловщине создано около 1400 рабочих мест. Сегодня благодаря таким компаниям как Знаменский СГЦ, Орловская область может выполнять поставленные Президентом России задачи по импортозамещению».

Как рассказала Елена Климова, проект по расширению производства был одобрен в Министерстве сельского хозяйства РФ. В результате компании был предоставлен крупный кредит на льготных условиях. К проектным работам Знаменский СГЦ уже приступил. Строительство начнется в августе этого года. «Мы будем стараться реализовать запланированное в кратчайшие сроки, чтобы воспользоваться столь весомой поддержкой государства, в том числе Правительства Орловской области», − подчеркнула Елена Климова.

Отметим, что в конце прошлого года Указом президента Путина гендиректор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Климова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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