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Указом Путина гендиректор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Климова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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22.12.2016

Заслуженную награду Елене Николаевне сегодня вручил Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Как было подчеркнуто, на самом высоком уровне отмечен большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и добросовестный труд генерального директора ООО «Знаменский СГЦ».

Глава региона выразил признательность Елене Климовой за успешное сотрудничество, активное участие в жизни региона, реализацию значимых инвестиционных и социальных проектов.

«Эта первая в моей жизни государственная награда является признанием достижений всего коллектива Знаменского селекционно-гибридного центра», — отметила Елена Климова, поблагодарив представителей федеральной и региональной власти за оказываемую поддержку, коллег — за профессионализм.

В интервью СМИ она рассказала о планах ООО «Знаменский СГЦ» на 2017 год.

В частности, предприятие намерено приступить к проектированию утильзавода. Инициатива направлена на создание собственной инфраструктуры по снижению рисков возникновения АЧС.

Намечено строительство административного здания, в котором в дальнейшем может расположиться музей свиноводства.

Начнется проектирование нового комбикормового завода.

Также компания планирует развивать собственную розничную сеть в Орле и районах области, расширять присутствие на российском и мировом рынке.

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