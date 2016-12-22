Указом Путина гендиректор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Климова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
22.12.2016
Заслуженную награду Елене Николаевне сегодня вручил Губернатор Орловской области Вадим Потомский.
Как было подчеркнуто, на самом высоком уровне отмечен большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и добросовестный труд генерального директора ООО «Знаменский СГЦ».
Глава региона выразил признательность Елене Климовой за успешное сотрудничество, активное участие в жизни региона, реализацию значимых инвестиционных и социальных проектов.
«Эта первая в моей жизни государственная награда является признанием достижений всего коллектива Знаменского селекционно-гибридного центра», — отметила Елена Климова, поблагодарив представителей федеральной и региональной власти за оказываемую поддержку, коллег — за профессионализм.
В интервью СМИ она рассказала о планах ООО «Знаменский СГЦ» на 2017 год.
В частности, предприятие намерено приступить к проектированию утильзавода. Инициатива направлена на создание собственной инфраструктуры по снижению рисков возникновения АЧС.
Намечено строительство административного здания, в котором в дальнейшем может расположиться музей свиноводства.
Начнется проектирование нового комбикормового завода.
Также компания планирует развивать собственную розничную сеть в Орле и районах области, расширять присутствие на российском и мировом рынке.
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