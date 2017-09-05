Потомский поручил обеспечить охрану квартир аварийного дома № 68 на набережной Дубровинского

Глава региона обратился по этому вопросу к руководству УМВД России по Орловской области на заседании Правительства Орловской области. «Прошу обеспечить охрану этого участка, пока жильцы не вывезут все имущество. Нельзя допустить случаев мародерства», — подчеркнул Вадим Потомский.

Глава администрации города Орла Александр Муромский доложил, что по состоянию на 4 сентября из дома № 68 на набережной Дубровинского, в котором обрушилась стена, переселены все жильцы.

Администрацией города Орла жильцам дома производятся выплаты в размере 10 тыс. рублей для оказания помощи на первоочередные нужды. Идет вывоз имущества. Жильцы 13 квартир уже перевезли свое имущество. 1 сентября был снят режим ЧС. Круглосуточная охрана дома продолжается. 11 жильцов проживают в пунктах временного размещения.

Потенциальным застройщикам предложено рассмотреть вариант расселения дома за свой счет с возможным использованием земельного участка под зданием.

Ссылки по теме:

Дом на Дубровинского