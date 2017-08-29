Дом на Дубровинского
29.08.2017
29 августа в 07.45 в МЧС России по Орловской области поступило сообщение об обрушении стены второго подъезда четырехэтажного жилого дома № 68 на набережной Дубровинского.
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