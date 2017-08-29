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Дом на Дубровинского

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29.08.2017

29 августа в 07.45 в МЧС России по Орловской области поступило сообщение об обрушении стены второго подъезда четырехэтажного жилого дома № 68 на набережной Дубровинского.

Теги:МЧСобрушение стеныдомнабережная Дубровинского

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